Netflix a další na víkend: Hádej, kdo je vrah. Kráter, Matka. A takový korejský Mad Max

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Still: Příběh Michaela J. Foxe (Still: A Michael J. Fox Movie) – Legendární představitel Martyho McFlye z Návratu do budoucnosti se stal mezinárodním popkulturním miláčkem, ale jeho život změnila konsternující diagnóza. Co se stane, když se nevyléčitelný optimista ocitne tváří v tvář nevyléčitelné chorobě? • Apple TV+

Jízda života (Joyride) – Zoufalý chlapec unese taxík a je v šoku, když na zadním sedadle vozu najde cizí matku s dítětem. Pro ženu je těžké zvládat mateřské povinnosti a chce proto svěřit své dítě kamarádce, která ho bude vychovávat jako vlastní. Společně s Mullym se vydává na zběsilou cestu napříč Irskem. (60 %) • HBO Max

Mupetí mela (The Muppets Mayhem) – Muppetí kapela Electric Mayhem vyráží na velkolepou cestu za svým prvním studiovým albem. Starosvětským Muppetům však bude muset ke slávě dopomoct mladá hudební producentka Nora, která se na rozdíl od nich dokáže zorientovat v moderním hudebním byznysu. (76 %) • Disney+

Nezvěstní: Závod s časem (Missing: Dead or Alive?) – Podívejte se, jak policie z amerického státu Jižní Karolína horečnatě pátrá po lidech, kteří za dost znepokojivých okolností zmizeli. (50 %) • Netflix

Děti Nagana – Jedenáctiletý Dominik je inspirovaný výhrou českých hokejistů v Naganu a sestaví tým, s nímž chce sehrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Možná si tím nezíská respekt jen svých vrstevníků, ale odhalí i rodinná tajemství. • Netflix