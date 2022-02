Netflix a další na víkend: Hodně neskutečná Anna, Okupace, nový Brooklyn 99. A jeden akční, rozhněvaný muž

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Brooklyn Nine-Nine – Napínavé i vtipné příhody jednoho policejního okrsku v New Yorku, v čele s mladým ukecaným detektivem, který právě dostal nového šéfa. (83 %) • Netflix

Hon na vrahy (Catching Killers) – Seriál o skutečných zločinech, ve kterém vyšetřovatelé případů nechvalně známých sériových vrahů odhalují děsivé detaily svojí náročné práce. (63 %) • Netflix

Geniální přítelkyně (My Brilliant Friend) – Seriál vypráví příběh postarší ženy Eleny Grecové, která po zmizení své nejlepší kamarádky Lily začne sepisovat příběh jejich 60letého přátelství. Ten začíná v 50. letech minulého století v drsných ulicích Neapole. (85 %) • HBO

Láska je slepá (Love is Blind) – Bez rušení okolního světa se skupina singles baví s potenciálními milostnými protějšky a když najdou společné spojení, zasnoubí se. Při návratu do reálného světa musí zjistit, zda spolu dokážou opravdu žít. Mají však čas jen do svatby. (56 %) • Netflix

Země potomků (The Land of the Sons) – Zatímco Otec poznal život před apokalypsou, Syn se narodil do zbídačeného světa, v němž je půda neplodná a mezi přeživšími vládne zášť a krutost. Smrt jediného příbuzného je pro divokého chlapce záminkou k cestě za hranice domova. Pouze tak může rozluštit otcův deník, nejcennější artefakt v pozůstalosti. (62 %) • HBO