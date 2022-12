Netflix a další na víkend: Japonská brutální únikovka, Jack Ryan v Česku, nový díl Na nože. A nejlepší vánoční film

Proslulý detektiv Benoit Blanc vyrazí do Řecka rozmotat spletitou záhadu, ve které figuruje jeden miliardář a nesourodá parta jeho přátel. Pokračování detektivního hitu režiséra Riana Johnsona je exkluzivně na Netflixu.

Zaklínač: Pokrevní pouto

Tisíc dvě stě let před příběhem Geralta z Rivie začíná příběh prvního Zaklínače. Události vedou ke konjunkci sfér, díky nimž se do světa dostanou stvůry, které v něm nemají co dělat. Čtyřdílná minisérie Netflixu nabízí spoustu akce i nečekaná překvapení.

