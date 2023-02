Netflix a další na víkend: Japonský kanibal, norský vlk, zabijákova žena. A další Black Panther

Tyto filmy byly v roce 2022 na českém Disney Plus nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Po smrti krále T’Chally se Wakanda otřásá v základech. Objevuje se nový nepřítel a vzácné vibranium by chtěly i světové mocnosti. Dokáže se objevit nový spasitel a superhrdina? Pokračování marvelovského hitu dále rozvíjí nekonečný komiksový vesmír Avengers.

Policista se po způsobení vážného incidentu vydává se svou ženou a dcerou žít do odlehlé horské vesnice. Zde se jednoho dne objeví mrtvé tělo se stopou lidského kousnutí, po kterém začne hon na záhadného vraha. Japonská novinka Disney Plus potěší fanoušky napětí a kanibalismu.

Dívka se po přestěhování do nového města stane svědkem podivné vraždy a začnou se u ní projevovat podivné vize a touny. Norové po Trollovi a Narviku útočí další slibnou žánrovkou.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Dívka a moře (True Spirit) – Houževnatá mladá Australanka si jde odhodlaně za svým snem a musí překonat velký strach, aby jako nejmladší člověk na světě sama obeplula celou zeměkouli. • Netflix

Mariupol: Očima obyvatel (Mariupol The People's Story) – Mariupol je symbolem tragédie, která se odehrává na Ukrajině. Moderní čtyřistatisícové město bylo během dvou měsíců téměř srovnáno se zemí. Ukrajinské úřady odhadují, že zahynulo více než dvacet tisíc obyvatel. Film vypráví příběh tohoto města od prvních střel a bomb až po poslední dny obléhaného metalurgického komplexu Azovstal. (83 %) • HBO

Nechte ho jít (Let Him Go) – Šerif v penzi a jeho žena bojují za záchranu svého vnuka, který se kvůli novému provdání své matky ocitl v rukách násilníka. (67 %) • Netflix

Milý Edwarde (Dear Edward) – Dvanáctiletý chlapec jako jediný přežije pád letadla. Když se následně on a skupina dalších lidí zasažených touto tragédií snaží vypořádat s tím, co se stalo, vznikají překvapivá přátelství, romance a společenství. (92 %) • Apple TV+

Hodně štěstí, pane Veliký (Good Luck to You, Leo Grande) – Nancy za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála. (72 %) • HBO