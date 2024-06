Netflix a další na víkend: Karikova Smršť, superhrdinský Supergen, německá sci-fi Helgoland 513. Také Anatomie pádu

Forenzní psycholog Martin Lang přijíždí spolu s manželkou Pawlou do lázní v horách. Daleko od civilizace si chtějí odpočinout a zkusit zachránit vztah. Koloběh rutinních dní však naruší příchod tajemné zásilky – balíku s důkazním materiálem z vyšetřování tragického případu. Očekávaná adaptace knihy Jozefa Kariky je nově dostupná na Netflixu.

Co je horší než dělat asistentku slavnému herci, který má hvězdné manýry a nebere vás vážně? Zjistit, že je blázen do vaší mámy. Na Netflix dorazila romantická komedie se Zacem Efronem a stále atraktivní Nicole Kidman.

Když v roce 2036 uvrhne apokalypsa svět do chaosu, stává se ostrov Helgoland nedaleko německého pobřeží posledním útočištěm lidstva. Vytvoří se zde izolovaná společnost přeživších, jejíž totalitární vláda stanoví maximální počet obyvatel na 513. Německá sci-fi na SkyShowtime přichází s novými epizodami každé pondělí.

Úspěšná spisovatelka Sandra žije se svým manželem Samuelem a jedenáctiletým nevidomým synem v odlehlé chatě ve francouzských Alpách. Jednoho dne je ale Samuel nalezen mrtev. Byla to sebevražda, nešťastná náhoda nebo má manželovu smrt na svědomí samotná Sandra, jejíž svéhlavá povaha z ní dělá hlavní podezřelou? Oscarové krimi drama je nyní dostupné na Maxu.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Gangy Galicie (Gangs of Galicia) – Ukazuje se, že zavražděný otec vedl dvojí život. Mladá právnička touží po pomstě, a tak se vetře do drogového kartelu v Galicii a pronikne až k jeho šéfovi. (64%) • Netflix

Láska (Amour) – Manželé Georges a Anne jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu, jsou náhle vystaveny těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň – Anne prodělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu. (74%) • Max

Masakr sekty: Ten den v Jonestownu (Cult Massacre: One Day in Jonestown) – Očití svědci vypráví, co přesně předcházelo hromadným ztrátám na životech v Jonestownu. (77 %) • Disney+

Má lady Jana (My Lady Jane) – Jste připraveni na strhující příběh o pravé lásce a velkolepém dobrodružství plný kralovražedných maniaků, neohrožených hrdinů, ďábelských intrik, statečných duelů se špetkou magického realismu a pořádnou dávkou sexu? (59 %) • Amazon

Fancy Dance – Jax pohřešuje svou sestru, a tak musí s neteří Roki držet při sobě. Snaží se za každou cenu ochránit, co jim z rodiny zbylo. Poruší zákony a vydají se do Oklahoma City na shromáždění severoamerických indiánů. (71%) • Apple TV+