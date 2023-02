Netflix a další na víkend: KGB a MI6, Cunk řeší historii civilizace, stalker a spisovatelka. Boxer z Osvětimi

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Harry Haft: Boxer z Osvětimi (The Survivor) – Harry Haft je boxer, který po druhé světové válce bojoval se spoluvězni v koncentračních táborech, aby přežil. Pronásledován vzpomínkami a pocitem viny se pokouší využít prestižních zápasů proti boxerským legendám, jako je Rocky Marciano, k tomu, aby znovu našel svou první lásku. (68 %) • HBO

Spencer – Film sleduje důležitý víkend v životě princezny Diany, kdy se rozhodovala, zda její vztah s princem Charlesem funguje či nikoli. (68 %) • HBO

U tebe nebo u mě? (Your Place or Mine) – Debbie řeší každodenní starosti mámy v Los Angeles a Peter si naplno užívá New York. Když si ale tihle nejlepší kamarádi prohodí na týden role, všechno je rázem jinak. • Netflix

Kdosi, koho jsem znal (Somebody I Used to Know) – Workoholička Ally při návštěvě rodného města vzpomíná na staré časy se svou první láskou Seanem a začne pochybovat o všem, čím se stala. Situace se ještě více zamotá, když potká Seanovu snoubenku Cassidy, která Ally připomíná ženu, jakou sama kdysi bývala. (58 %) • Amazon

Vražedný okrsek (Killing County) – Smrtící střelba v hotelu donutí Ramirezovy zpochybnit vše, co o svém městě dosud věděli. Zoufale se snaží přijít na to, co se jejich nejbližšímu skutečně stalo. Brzy zjistí, že v této tragédii nejsou sami, a začnou svádět boj za pravdu. (63 %) • Disney+