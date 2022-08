Netflix a další na víkend: Konečně celý Mulder a Scullyová, Zámek a klíč ve svém finále a animovaný Groot

Agent Mulder a agentka Scullyová jsou agenti FBI, kteří vyšetřují případy, se kterými si nikdo nevěděl rady. Úředníci je nakonec je úředníci zavřeli do složky Akt X – nevyřešitelných případů. Seriálový fenomén je nyní kompletně dostupný na Disney Plus, částečně i s českým dabingem.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

DOTA: Dračí krev (DOTA: Dragon's Blood) – Dračí rytíř se zaplete do událostí, jež jsou větší, než si kdy dokázal představit poté, co se potká na své misi s drakem a princeznou. (78 %) • Netflix

Tři Tygři ve filmu: Jackpot – Zběsilá akční komedie, ve které se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydají předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria Milan, citlivá duše David, orgán městské policie Robert a průměrný herec Herbert. Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? (57 %) • Netflix

Tenkrát poprvé (Never Have I Ever) – Život původem indických teenagerů v Americe není zrovna jednoduchý. Chtěli by být populární, dělat šílené věci, prostě se bavit. Ale indická tradice tomu nepřeje. (78 %) • Netflix

Západní křídlo (The West Wing) – Vydejte se do zákulisí Bílého domu v tomto neotřelém dramatickém seriálu s humorným podtextem, za kterým stojí brilantní scenárista Aaron Sorkin. (88 %) • HBO

Původní (The Originals) – V tomhle spinoffu Upířích deníků se Mikaelsonovi, známí také jako první upíři světa, přestěhují do New Orleans a spojí se s místními čarodějkami, aby mohli zase vládnout městu. (83 %) • HBO