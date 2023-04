Netflix a další na víkend: Králičí nora, válečný seriál Transatlantic, Hladoví a Ve při

Šikovná mladá kuchařka se rozhodne vyzkoušet, jaké to je pracovat pod vedením slavného, ale nemilosrdného šéfkuchaře. A sáhne si přitom až na úplné dno. Pokud se vám líbily filmy Trojúhelník smutku nebo Menu, novinka Netflixu je jasná volba.

Muž a žena zažijí na silnici dramatickou událost, která vnese do jejich života chaos a vyvolá v nich naprosto nejhorší impulzy. Za žhavou seriálovou novinkou Netflixu stojí produkční společnost A24, která má čerstvě Oscara za film Všechno, všude, najednou.

Clare píše pravidelné sloupky, v nichž dává lidem rady pro jejich komplikované životy. Problém je v tom, že jí samotné se život rozpadá pod rukama. V nesmírně chválené novince na Disney Plus vládne fenomenální výkon Kathryn Hahn.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Will Trent – Zvláštní agent Will Trent byl po narození opuštěn a prošel si krutým dospíváním v přehlceném systému pěstounské péče v Atlantě. Je odhodlán zajistit, aby se nikdo necítil jako on. (76 %) • Disney+

Chupa - Osamělý kluk se na návštěvě u příbuzných v Mexiku skamarádí s mytickou bytostí, která se skrývá na dědově ranči. Zažije při tom úžasné dobrodružství. (56 %) • Netflix

The Good Mothers – Skutečný příběh tří odvážných žen uvnitř nechvalně proslulé kalábrijské mafie 'Ndrangheta. Ve spolupráci s novopečenou státní zástupkyní usilují o rozbití zločineckého impéria. (80 %) • Disney+

Scanners – Telepat Cameron Vale je odchycen a probouzí se ve výzkumném středisku společnosti ConSec. Zde se seznámí s existencí tzv. „scanners“, lidí obdařených mimořádnými psychickými schopnostmi, které jim v krajním případě umožňují i zabití jiné osoby. (67 %) • HBO

Zdání vraha (Copycat Killer) – Městem otřese série děsivých vražd a nebezpečný manipulátor rozjíždí hru na kočku a myš se státním zástupcem. Ten se ale lehce nevzdá. (68 %) • Netflix