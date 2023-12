Netflix a další na víkend: Křivák se skalpelem, Bookmaker. Nebo korejské The Last of Us na steroidech

Sladký domove!

Lidé se mění v krvelačná monstra a rozsévají zkázu. Zoufalý teenager a jeho sousedé z vedlejšího bytu bojují o přežití a snaží se při tom zůstat lidmi. Na Netflixu je dostupná druhá řada seriálu, který působí jako The Last of Us na steroidech.

Hodnocení Kinobox.cz: 76 %