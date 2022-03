Netflix a další na víkend: Ledové Grónsko, Nejhorší spolubydlící, Útok na Bílý dům. A Jumanji

Čtyři teenageři začnou hrát počítačovou hru Jumanji. Náhle jsou vtaženi přímo do samotné hry a coby úplně rozdílné postavy ji musí dohrát ve zdraví až do konce. Jumanji: Vítejte v džungli je příjemným pokračováním a restartem klasiky s Robinem Williamsem.

Když do pohodové odpolední výpravy do města dramaticky zasáhne výbuch násilí, pohled mladé ženy na matku se navždy změní. Mozaika lží je horká novinka Netflixu od tvůrců Spiknutí proti Americe a Ve jménu vlasti.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Útok na Bílý dům (White House Down) – Policejní kapitán John Cale nechtěl původně sloužit u tajné služby chránící prezidenta, ale když teroristé obsadí Bílý dům a on je tam shodou okolností na návštěvě, rozhodne se jednat. (64 %) • HBO

Dům na špatné adrese (Lakeview Terrace) – Mladý pár se právě nastěhoval do svého kalifornského domu snů. Záhy se však stává terčem souseda, který těžko snáší, že má každý z manželů jinou barvu pleti. (61 %) • Netflix

Millerovi na tripu (We're the Millers) – David Burke je bezvýznamný dealer marihuany, který se snaží dostat zásilku drog z Mexika do USA. Aby se tak stalo, musí vytvořit falešnou rodinu, která však rozhodně nešlape jako hodinky. (71 %) • HBO

Víkendový útěk (The Weekend Away) – Beth se snaží zjistit, co se stalo její nejlepší kámošce, která se ztratila na holčičím výletě do Chorvatska. Jenže co stopa, to další znepokojivá lež. (55 %) • Netflix

Rampage: Ničitelé (Rampage) – George je velmi inteligentní gorila, která vyrůstala v zajetí. Když se jí podaří uprchnout a nachomýtnout se k pádu meteoritu, zmutuje v obrovské vše ničící monstrum. A zastavit ho mohou jen bicepsy a láska Dwayna Johnsona. (66 %) • Netflix