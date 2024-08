Netflix a další na víkend: Legendární Ztraceni, Predátor z doby kamenné, Emily v Paříži. A Furiosa z Šíleného Maxe

Skupina lidí se ocitne na opuštěném ostrově poté, co spadne s letadlem. Na místě však zjišťují, že jejich cílem nebude jen obyčejné přežití a že možná celá nehoda nebyla tak úplně náhoda. A tajemství a záhady přibývají a přibývají. Jeden z nejkultovnějších seriálů nového tisíciletí je nyní dostupný na Netflixu.

Byl to obyčejný stavební dělník z New Jersey. Pak ho ale jeho dávná láska ze střední naverbovala jako nadějného špióna na tajnou misi. V hlavních rolí špionážní komedie Netflixu se objeví Mark Wahlberg a Halle Berry.

Dvě desetiletí poté, co se jejich proslulý vztah dostal na titulní stránky novin, se pár rozchází, když za nimi přijede herec kvůli svému filmu. Chválené drama Todda Haynese zaujme mimo jiné skvělými výkony Natalie Portman a Julianne Moore.

Třiačtyřicet tisíc let před Kristem se pravěcí lidé vydávají do nové země. V panenské přírodě na ně však čeká záhadná bytost, která začne členy skupiny jednoho po druhém zabíjet. Dokáží přeživší čelit svému strachu a vydobýt si své místo v novém domově? Pravěká variace na Predátora je nyní dostupná na Maxu.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Emily in Paris – Marketingová manažerka Emily Cooper si sbalí kufry a vydá se do Paříže za vysněnou prací. Kromě ní se ale bude muset naučit pracovat i se svým životem v podobě přátel a vztahů. (70 %) • Netflix

Lidumilná upírka hledá nezadaného sebevraha (Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person) – Mladá upírka není schopna zabíjet. Aby uspokojila svou touhu po krvi, možná našla řešení v mladém muži se sebevražednými sklony. (71 %) • Max

Pochybná dohoda (Bad Monkey) – Detektiv, který nyní v restauračních zařízeních na jihu Floridy provádí kontroly, je vtažen do světa hamižnosti a korupce poté, co při rybaření turista narazí na lidskou paži. A ano, bez opice to nebude. (72 %) • Apple TV+

Americká vražda: Laci Petersonová (American Murder: Laci Peterson) – Dokumentární seriál o případu těhotné Laci Petersonové, po které se v roce 2002 zničehonic slehla zem. Pátrání pak bohužel jenom potvrdilo ta nejhorší očekávání. (70 %) • Netflix

Rick a Morty: Anime (Rick and Morty: The Anime) - Kultovní Rick a Morty v nové podobě! Rodina Smithových žije jako obvykle. Rick odpočívá v pseudosvětě mezi multivesmíry, Summer pomáhá vesmírné Beth a Morty se zamiluje do záhadné dívky. (55 %) • Max