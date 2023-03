Netflix a další na víkend: Luther poprvé ve filmu. Perry Mason, hororový Sirotek a Víly z Inisherinu

Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele Pádraica a Colma. Ocitnou se ve složité situaci, když Colm nečekaně jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pádraic to ale odmítá. Oscarová alegorie na irskou občanskou válku je od neděle 12. března dostupná na Disney Plus.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Sláva (The Glory) – Na střední škole zažila brutální šikanu. Po dlouhých letech pak přijde s ďábelským plánem, jak přinutit pachatele, aby za svoje zločiny konečně zaplatili. (81 %) • Netflix

Pasák: Žádná zk***ná pohádka (The Pimp – No F***ing Fairytale) – Seriál inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o vzestupu gangu Nutella, nejslavnějšího pasáckého kartelu v legendární hamburské Reeperbahn 80. let. Neobvyklý kartel promění drsnou vykřičenou čtvrť v St. Pauli v okouzlující místo, ale je to také začátek boje o moc se zavedenými kuplíři z GMBH. (70 %) • Amazon

MH370: Ztracené letadlo (MH370: The Plane That Disappeared) – V roce 2014 zmizelo beze stopy letadlo s 239 lidmi. Netflix se v dokumentárním seriálu o jedné z největších novodobých záhad příliš nevyhýbá ani konspiračním teoriím. (62 %) • Netflix

Daisy Jones & the Six (Daisy Jones & The Six) – V roce 1977 jsou Daisy Jones and the Six na vrcholu. Pod vedením dvojice hvězd Daisy Jonesové a Billyho Dunnea se kapela vyšvihla z bezvýznamnosti ke slávě. A to byl začátek jejího pádu. (81 %) • Voyo

Starosta Kingstownu (Mayor of Kingstown) – Rodina McLusky vládne městu, ve kterém jsou jediným prosperujícím byznysem věznice. Jak ale může dopadnout snaha o pořádek a spravedlnost tam, kde nic takového neexistuje? (79 %) • SkyShowtime

Rychlý tip na závěr: Na Netflixu čerstvě najdete restaurovanou Ukradenou vzducholoď od Karla Zemana.