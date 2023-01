Netflix a další na víkend: Mission Impossible, Amsterdam, Menu. A také Bledé modré oko

Ethan Hunt se společně se svým týmem vydává po stopách tajemného Syndikátu. Aby však novou hrozbu dokázal zastavit a splnil zdánlivě nemožnou misi, bude muset rozpustit celou organizaci IMF a svěřit svůj osud do rukou tajemné Ilsy Faust. Připravte se na brilantní novou éru Mission: Impossible pod vedením režiséra Christophera McQuarrieho.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Ginny a Georgia (Ginny & Georgia) – Dospívající dívka Ginny a její matka Georgia se po letech na útěku touží usadit. Ale tajemství Georgiiny minulosti je s jejich přáním v rozporu. (74 %) • Netflix

Živý terč 2 (Hard Target 2) – Mistr smíšených bojových umění se stává cílem v honu kočky s myší, když je naháněn lovci uprostřed asijské džungle. (52 %) • Netflix

Kodaňský kovboj (Copenhagen Cowboy) – Nový seriál režiséra Nicolase Winding Refna o ženě, kterou celý život kvůli jejím záhadným nadpřirozeným schopnostem prodávali jako talisman pro štěstí. Teď však konečně přichází čas, aby se pomstila. (64 %) • Netflix

Útěk (Runaway) – Válečný fotograf Mehmet se se skupinou mužů dostane do vesnice, na kterou zaútočí skupina radikálních teroristů. Všichni padnou do zajetí a musí vynaložit veškerou snahu a vůli k životu, aby se zachránili. • Disney+

Přicházejí v noci (It Comes at Night) – Muž spolu se svou ženou a synem zavede svérázné pořádky, aby ubránil svůj dům před nebezpečím z venku. Jenže jakmile se na prahu dveří objeví rodina prosící o pomoc, tato pravidla padají. (62 %) • HBO