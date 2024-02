Netflix a další na víkend: Mission Impossible, Grand Tour a Gran Turismo. Ale také Einstein

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Einstein a bomba (Einstein and the Bomb) – Co se dělo po Einsteinově útěku z nacistického Německa? Ponořte se do mysli tohohle génia v dokumentárním dramatu plném archivních záběrů, kde zazní i jeho vlastní slova. • Netflix

Dvojník (Dual) – Smrtelně nemocná žena se rozhodne podstoupit klonovací proceduru, aby zmírnila dopad svého odchodu na bližní. Když se však úspěšně vyléčí, čeká ji soudně nařízený souboj s klonem na život a na smrt. (58 %) • Netflix

Dycky Sunderland (Sunderland 'Til I Die) – Kdysi úspěšný tým anglické Premiere League čelí nejtěžší zkoušce své historie, když se pokouší vrátit do nejvyšší soutěže po sestupu v předchozím ročníku. Jenže těžká finanční situace a nepříliš dobře poskládaný kádr tým vrhají do ještě větších potíž, než si fanoušci dokázali představit. (85 %) • Netflix

Želvy Ninja: Mutantí chaos (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) – Želvy ninja se spolu s April rozhodnou vyrazit po stopách Supermouchy, tajemného vládce podsvětí, na kterého je policie krátká. April věří, že díky tomu konečně prorazí, a želví kluci zase doufají, že jako superhrdiny je svět snáz přijme. (74 %) • SkyShowtime

Zelenáč (The Rookie) – Začít znovu není jednoduché. Své o tom ví John Nolan, který se po životním zvratu rozhodne splnit si sen a stát se policejním důstojníkem v Los Angeles. Pokud nedokáže udržet krok s mladými policajty a zločinci, riskuje životy mnohých, včetně vlastního. (79 %) • Netflix