Netflix a další na víkend: Modrooký samuraj, Special Ops nebo Světla, která nevidíme. A Sylvester Stallone vypráví

Neměl zrovna šťastné dětství, a tak rád unikal do světa filmu. Sylvester Stallone v osobním dokumentu vypráví, jak se vypracoval z outsidera v hollywoodskou legendu. Je to povinná podívaná pro každého fanouška Rockyho, Ramba a dalších hitů akční ikony.

Pracovní skupina tajných agentek CIA operuje na hranici mezi tím, co je nutné a co je legální, aby udržela svět v bezpečí. Nový osmidílný thriller mistra pera Taylora Sheridana je konečně na SkyShowtime.

Signe a Thomas v této černé komedii představují pár s nezdravou vzájemnou soutěživostí, která nabere nebezpečné směřování, když se Thomas náhle prosadí jako umělec. Signe v reakci na to učiní zoufalý pokus o opětovné získání svého postavení tím, že úmyslně onemocní, aby přilákala pozornost a probudila soucit.

Mladá bojovnice je v Japonsku v období Edo odsouzená na okraj společnosti. Ze všeho nejvíc touží pomstít se těm, kdo za to můžou, a neváhá při tom jít přes mrtvoly. Nový úchvatně vypadající seriál Netflixu napsal tvůrce nových Poirotů, Logana či Blade Runnera 2049.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Parťačky (Wingwomen) – Dvě zkušené zlodějky a nejlepší kamarádky už nebaví utíkat. Přijmou proto do týmu ráznou Sam, aby jim pomohla s posledním úkolem, který se od těch předchozích dost liší. (68 %) • Netflix

Nyad (NYAD) – Neuvěřitelný a inspirativní skutečný příběh atletky Diany Nyad, která se v 60 letech rozhodla, že přeplave oceán z Kuby na americkou Floridu. (70 %) • Netflix

Pozlacený věk (The Gilded Age) – Osiřelá dcera jižanského generála se přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijn a Adě Brook. V doprovodu vzdělané Afroameričanky Peggy Scott se nevědomky zaplete do společenského střetu mezi jednou z tet a nehorázně bohatými sousedy. (78 %) • HBO

Vítejte ve Wrexhamu (Welcome to Wrexham) – Herci Rob McElhenney a Ryan Reynolds před časem koupili fotbalový klub Wrexham ve Walesu. Toto je dokument o celém průběhu. (81 %) • Disney+

Nehty (Fingernails) – Nový test dokáže pomocí srovnání nehtů jasně říct, jestli je vztah dvou lidí životní láskou. Dokáží ho však lidé akceptovat? A chtějí tuhle pravdu vůbec znát? (67 %) • Apple TV+