Netflix a další na víkend: Monstra a Krotitelé duchů. Král Tulsy s Tučňákem a poslední Grand Tour

Legendární mafián Dwight The General Manfredi je postaven před překvapivý úkol znovu usadit svou italskou mafiánskou rodinu do modernizovaného, přímočarého města Tulsa. Tam se Dwight setkává s překvapivými a nic netušícími postavami, které ho sledují na jeho netradiční cestě k moci. Sylvester Stallone se vrací už ve druhé řadě gangsterského seriálového hitu.

Krotitelé duchů: Říše ledu

Rodina Spenglerových se vrací tam, kde to všechno začalo, tedy do legendární hasičské stanice v New Yorku. Když ale do našeho světa prostřednictvím starobylého artefaktu proniknou zlé síly, musejí novopečení Krotitelé duchů i staří veteráni vynaložit veškeré úsilí na to, aby ho ochránili. Hororová sci-fi komedie je nyní dostupná na Maxu.

Hodnocení Kinobox.cz: 58 %