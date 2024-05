Netflix a další na víkend: Muž na vrcholu, akční City Hunter, historický Shardlake. A také Zdraví prochází žaludkem

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tipy

Zdraví prochází žaludkem (Hack Your Health: The Secrets of Your Gut) - Ponořte se do svého zažívacího traktu v odlehčeném a poučném dokumentu, který bourá různé mýty o tom, jakou roli ve zdraví člověka hraje trávení. (66%) • Netflix

Fiasko (Fiasco) - Natáčení debutu jednoho režiséra skončí úplnou pohromou. Na kameru to všechno zachytí štáb, který točí film o filmu, a dojde přitom i na vydírání a sabotáž. (0%) • Netflix

Odsouzená (The Convict) - Soudkyně Alicja, neprávem uvězněná za vraždu, kterou nespáchala, se už ve třech řadách snaží pomstít těm, kdo ji obvinili, a žije mezi ženami, které kdysi odsoudila. (72%) • HBO

Jedna želva za druhou (Turtles All the Way Down) - Příběh šestnáctileté Azy Holmesové, která trpí úzkostí a obsedantně-kompulzivní poruchou. Dokáže i přes svůj stav najít štěstí, přátelství a lásku? (0 %) • HBO

Na hranicích (Frontiers) - Po tragické nehodě se Diane cítí neustále ohrožena. Její dvě sestry jsou znepokojeny a zalarmují matku, která se vrací, aby rodinu podpořila. (0%) • HBO