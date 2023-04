Netflix a další na víkend: Myši patří do nebe, Brad Pitt do rychlíku. Také úžasná paní Maiselová a Florida Man

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Světlonoc (Nightsiren) – Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. Před mnoha lety odsud za nejasných okolností utekla a její návrat místní znervózňuje. Bojí se, že probudí místní čarodějnici. (66 %) • Netflix

Posedlost, láska a závist (Obsession) – Uznávaný chirurg z Londýna se úplně zblázní do synovy snoubenky a tahle vášnivá aférka jim může změnit život jednou provždy. (54 %) • Netflix

Americká štvanice: Útok na Bostonský maraton (American Manhunt: The Boston Marathon Bombing) – Archivní záznamy, děsivé rekonstrukce a exkluzivní rozhovory vrhají nové světlo na tragédii, která ochromila celé město. A taky na dva bratry, kteří v ní měli prsty. (74 %) • Netflix

Jeho poslední slova (The Last Thing He Told Me) – Aby našla svého záhadně zmizelého manžela, musí se žena sblížit se svojí dospívající nevlastní dcerou. (78 %) • Apple TV+

Rennervace: přestavby Jeremyho Rennera (Rennervations) – Čtyřdílná dokumentární série, ve které se filmová hvězda Jeremy Renner snaží přebudovávat staré vozy, s nimiž chce pomáhat místním komunitám. (75 %) • Disney+