Netflix a další na víkend: Nejnovější Fantastická zvířata. Paradox času, Banda s čerstvou sezónou. A Tráva

Film vypráví příběh tajného agenta, kterého čeká složitá série cest napříč časem. Při plnění posledního úkolu bude muset využít i svého mladšího já, aby dokázal dostihnout zločince, který mu tímto způsobem uniká. Jedno z nejlepších sci-fi posledních let je nyní nově dostupné na Netflixu.

Banda

Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, kteří hledají osobní mstu. Komiksový hit Amazonu nyní vstupuje už do své třetí a opět nekompromisní řady.

Hodnocení IMDB: 87 %