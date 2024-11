Netflix a další na víkend: Německý Dexter, Operace Šavle, Mizerové. A druhá řada Arcane: League of Legends

Právník Björn, který pracuje pro mafii, hledá rovnováhu mezi prací a osobním životem. Na kurzu všímavosti s překvapením zjistí, že řešením může být i vražda. Němci nakombinovali trochu Dextera s Volejte Saulovi a funguje to více než dobře.

Vydejte se do utopického světa Piltover a podsvětí Zaunu, abyste sledovali zrod legendárních bojovnic Jinx a Vi z herní ságy League of Legends. Druhá a závěrečná řada megahitu Netflixu odstartuje 9. listopadu.

V roce 2003 byl v Bělehradě zavražděn tehdejší premiér Zoran Djindjic. Seriál nabízí rekonstrukci celé události od samotného atentátu až po hledání pachatelů, a to prostřednictvím pohledu na policisty, novináře i atentátníky samotné. Jeden z nejchválenějších seriálů z festivalu Serial Killer je nyní dostupný na Maxu.

Detektivy Mikea Loweryho a Marcuse Burnetta čeká mise, která by je nenapadla ani v těch nejdivočejších snech. Jejich nedávno zesnulý nadřízený, kapitán Conrad Howard, byl totiž obviněn z dlouholeté spolupráce s drogovými kartely. Mike i Marcus mají pochopitelně na celou kauzu jiný názor a jsou odhodláni kapitánovo jméno očistit za každou cenu.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Super Mario Bros. ve filmu (The Super Mario Bros. Movie) – Sourozenci Mario a Luigi sní o tom, že povedou nejlepší instalatérskou firmu v New Yorku, což jim ale zatím moc nevychází. Vše se ale změní v momentě, kdy se shodou náhod dostanou do magického království a zjistí, že musí spasit svět před dobyvatelem Bowserem. (72 %) • Netflix • Apple TV+ • SkyShowtime

Alita: Bojový Anděl (Alita: Battle Angel) – V daleké budoucnosti se odehrává příběh mladé ženy-kyborga, kterou na skládce nalezne vědec, opraví jí a ona začne lovit, bojovat a posléze i vzpomínat na svojí minulosti. (75 %) • Netflix • Apple TV+ • Disney+

Klec (The Cage) – Mladý kluk už dlouho marně sní o kariéře profi zápasníka. Po nečekaném souboji pak konečně dostane šanci se ukázat proti brutálnímu soupeři. (58 %) • Netflix

Special Ops: Lioness (Lioness) – Pracovní skupina tajných agentek CIA operuje na hranici mezi tím, co je nutné a co je legální, aby udržela svět v bezpečí. Seriálový thriller Taylora Sheridana pokračuje druhou řadou na SkyShowtime. (74 %) • SkyShowtime

Starej chlap (The Old Man) – Dan Chase před desítkami let uprchl od CIA a nyní žije mimo síť. Když se objeví nájemný vrah a pokusí se Chase odstranit, starý agent zjistí, že aby si zajistil budoucnost, musí se nyní vyrovnat se svou minulostí. Seriálová novinka s Jeffem Bridgesem pokračuje druhou řadou. (67 %) • Disney+