Netflix a další na víkend: nová řada Cobra Kai, Harry Potter po 20 letech. Nové Tiché místo a Nick Cave. Vysmějme se roku 2021

V New Yorku sedmdesátých let řádí zvrácený sériový zabiják přezdívaný „Torzový vrah“ a uniká policii. Nový dokumentární seriál pro všechny fanoušky true crime cinema.

Třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit svého středoškolského tyrana Johnnyho, jejich příběh pokračuje. V nové době, která už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Duchovní nástupce ságy Karate Kid dostal na Netflixu již čtvrtou řadu a bude pokračovat.

Všechny stěžejní hvězdy z filmové ságy o Harry Potterovi se po dvaceti letech od premiéry Kamene mudrců setkávají, aby zavzpomínaly na jednu z nejzásadnějších filmových sérií historie. Ideální způsob na nostalgický návrat do dětství či puberty.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Úzkosti a jejich lidé (Anxious People) – Bankovní loupež a spousta rukojmích na prohlídce bytu, ale kdo to má na svědomí? Policie si neví rady a pro jistotu podezírá úplně všechny. (69 %) • Netflix

Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace – Během vystoupení Idiot Prayer hraje Nick Cave sólově na klavír písně napříč jeho hudební historií. V unikátní podobě tak představí skladby od raných Bad Seeds a Grindermana až k současným titulům z Nick Cave & the Bad Seed a alba „Ghosteen“. (85 %) • HBO

Temná dcera (The Lost Daughter) – Na dovolené u moře ženu silně zaujme mladá matka. Jejich setkání jí ale připomene dávná tajemství, a tak začne jít rychle do tuhého. (71 %) • Netflix

Statečné srdce (Braveheart) – Legendární historický spektákl inspirovaný skutečnou historickou postavou Williama Wallace, který se v 13.století postavil do čela odporu proti anglickému králi Eduardovi I. (84 %) • HBO

Víkend na chatě (Games People Play) – Finská komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na chatě na víkendové oslavě narozenin. (72 %) • HBO