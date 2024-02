Netflix a další na víkend: Nové Halo, korejský Vražedný paradox nebo Marvels. A ragby

Obyčejný mladík zabije neznámého muže, a nezůstane jenom u toho. Mazaný detektiv ho pak vtáhne do hry na kočku a na myš, která jako by neměla konce. Novou jihokorejskou kriminálku si můžete pustit na Netflixu.

Carold Danvers zavedou povinnosti k anonymní červí díře spojované s kreejským revolucionářem. Zdánlivě standardní mise se však spojí s její minulostí a vše směřuje k destabilizaci vesmíru. Zachránit svět může jen s Kamalou Khan, alias Ms. Marvel, a kapitánkou Monicou Rambeau. Novou vesmírnou sci-fi Marvelu viděl v kině málokdo, nyní je však dostupná na Disney Plus i v IMAX verzi.

Jake Adelstein je přijat jako první americký kriminální reportér do největších japonských novin a je pověřen dvěma případy, které spolu na první pohled nesouvisejí. Brzy však musí riskovat svou kariéru i život. Jedna z nejlepších a nejatmosféričtějších kriminálek současnosti pokračuje na HBO Max svou druhou řadou.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Six Nations Rugby: Tělo na tělo (Six Nations: Full Contact) – Nejlepší ragbyové týmy z celé Evropy si to rozdají o Pohár šesti národů Guinness 2023. Cesta za vytouženou trofejí bude ale trnitá. (78 %) • Netflix

Dr. House (House) – Doktor Gregory House je sice závislý na drogách a má velmi cynický humor, ale široko daleko nenajdete lepšího specialistu. (85 %) • Netflix • Amazon • SkyShowtime

Raël: Poslední prorok (Raël: The Alien Prophet) – Dokumentární seriál o kontroverzní sektě, která propojila náboženství s fenoménem UFO. Zazní v něm rozhovory se stoupenci, kritiky i se samotným Raëlem. (63 %) • Netflix

Larry, kroť se (Curb Your Enthusiasm) – Sledujte Larryho Davida v přepisu jeho života, jak ničí sám sebe i svět kolem ve snaze dosáhnout štěstí. V každé epizodě nemilosrdného vylíčení Larryho trampot vystupuje některá ze skutečných celebrit, představující samu sebe. (80 %) • HBO

Brutální vedro (Brutal Heat) – Ve světě ohroženém slunečním úlomkem letícím k Zemi uvízne osmnáctiletý chlapec cestou na chalupu v neznámém městě. Série bizarních dobrodružství ho donutí postavit se svým největším strachům – smířením se s realitou vykloubeného světa, se sebou samým a se svým otcem. (60 %) • HBO