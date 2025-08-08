Živě Premium
Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě

Zdroj: Živě
Zdroj: Živě
Zdroj: Živě
Zdroj: Živě
6
Fotogalerie

Netflix a další na víkend: nové řady seriálů Wednesday, Tatík Hill a Star Trek. Ale taky horor Nosferatu a Království Planeta opic

Tomáš Vyskočil
8. srpna 2025

Wednesday

Wednesday Addamsová vyšetřuje sérii vražd a tu a tam se na Akademii Nevermore s někým spřátelí. Udělá si ale i pár nepřátel. První část druhé řady (druhá dorazí 3. září) nabízí opět skvělý mix detektivky, černého humoru a dobrodružství.

b55f01d0-99bf-427b-ba6d-842ea05f741b

Hodnocení Kinobox.cz: 81 %

  • Originální název: Wednesday
  • Komediální seriály (2022)
  • 16 epizod (nové od 6. 8. 2025)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • Netflix

Pokračování 2 / 6

Nosferatu

Mladá žena je pronásledována nočními můrami, navíc její manžel odcestuje do daleké země za tajemným hrabětem. Tím není nikdo menší než legendární Dracula. Klasický příběh v gotickém podání kombinuje slavnou německou verzi roku 1922 a hollywoodskou romantiku z roku 1992.

affac64d-80ed-4132-9119-a0da3f08657c

Hodnocení Kinobox.cz: 77 %

  • Originální název: Nosferatu
  • Horory (2024)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • SkyShowtime

Pokračování 3 / 6

Tatík Hill a spol.

Animovaný seriál z Texasu o prodejci propanu Hanku Hillovi, jeho sebevědomé ženě učitelce španělštiny, synovi komikovi a naivní neteři. Legendární devadesátkový konkurent Simpsonových a South Parku se letos vrátil se 14. řadou.

2d57c0ae-ccb3-4e1f-bb33-9421771895b9

Hodnocení Kinobox.cz: 74 %

  • Originální název: King of the Hill
  • Animované seriály (1997)
  • 260 epizod (nové od 4. 8. 2025)
  • CZ titulky
  • Disney+

Pokračování 4 / 6

Star Trek: Podivné nové světy

Christopher Pike, Spock a Číslo Jedna se v letech před nástupem kapitána Kirka na palubu U.S.S. Enterprise vydávají tam, kam se dosud nikdo nevydal. Třetí řada konečně pokračuje na SkyShowtime, který vrátil i další Star Trek seriály zpět do nabídky.

db67823a-4cce-4edf-9620-4496a7e2e17e

Hodnocení Kinobox.cz: 81 %

  • Originální název: Star Trek: Strange New Worlds
  • Sci-fi seriály (2022)
  • 30 epizod (nové od 4. 8. 2025)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • SkyShowtime

Pokračování 5 / 6

Království Planeta opic

300 let po smrti Ceasara a završení opičí vlády nad zpustošenou zemí se vybraní členové opičí tlupy spojí s divokými lidmi a společně odhalí tajemství dávné minulosti. Post-apokalyptické pokračování opičí ságy nyní na HBO Max včetně předešlé trilogie.

7fbf0f0b-0a44-401a-bd3c-7308e5c8f8d9

Hodnocení Kinobox.cz: 78 %

  • Originální název: Kingdom of the Planet of the Apes
  • Sci-fi filmy (2024)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • HBO Max • Disney+

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Čistě platonicky (Platonic) – Seth Rogen a Rose Byrne hrají někdejší nejlepší přátele, kteří se kdysi pohádali a nyní, na prahu středního věku, svůj čistě platonický vztah obnoví. Tráví spolu čím dál víc času, až jim jejich vtipné příhody začnou zasahovat do každodenního života. (67 %) • Apple TV+

727d7829-9f05-4152-9003-5aa2b2ec28ae

Kurýři (The Pickup) – Rutinní převoz peněz nabere divoké obrátky, když jsou dva nesourodí řidiči obrněného vozu Russell a Travis přepadeni nelítostnými zločinci vedenými mazanou Zoe. (59 %) • Amazon

Bob Marley: O jedné lásce (Bob Marley: One Love) – Oslava života a hudby, kterou stvořil legendární jamajský zpěvák Bob Marley. Marley trochu naivně sní o uspořádání obřího koncertu, který svede pod jedno pódium všechny dosavadní nepřátele a i s pomocí jeho hudby je přiměje zakopat válečnou sekyru. (61 %) • Netflix

Ukradeno: Loupež století (Stolen: Heist of the Century) – V Antverpách se roku 2003 podaří lupičům vykrást ostře střežené Diamantové centrum. Kdo měl tuhle nevídanou loupež na svědomí a jak k ní vlastně došlo? (– %) • Netflix

2. světová válka z výšky (World War II: Secrets from Above) – Druhá světová válka ze shora mapuje nejpozoruhodnější události druhé světové války ze zcela nové perspektivy. Seriál přiřazuje přesvědčivé fotografie z fronty, vzácné archivní filmy a pozoruhodné letecké průzkumné snímky k jejich původním lokalitám a rekonstruuje tak rozhodující bitvy, odvážné bombardovací nálety a vývoj prvních střel s plochou dráhou letu a prvních balistických raket na světě. (75 %) • Disney+

Filmy na víkend

Každý týden před víkendem vybíráme z nabídky Netflixu, HBO i jiných online videopůjčoven nové nebo zajímavé filmy a seriály, které vás budou bavit. Nezůstaňte jen u posledního článku. Naše starší tipy platí pořád!

Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud