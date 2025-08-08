Netflix a další na víkend: nové řady seriálů Wednesday, Tatík Hill a Star Trek. Ale taky horor Nosferatu a Království Planeta opic

Wednesday
Wednesday Addamsová vyšetřuje sérii vražd a tu a tam se na Akademii Nevermore s někým spřátelí. Udělá si ale i pár nepřátel. První část druhé řady (druhá dorazí 3. září) nabízí opět skvělý mix detektivky, černého humoru a dobrodružství.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Originální název: Wednesday
- Komediální seriály (2022)
- 16 epizod (nové od 6. 8. 2025)
- CZ titulky • CZ dabing
- Netflix
Pokračování 2 / 6
Nosferatu
Mladá žena je pronásledována nočními můrami, navíc její manžel odcestuje do daleké země za tajemným hrabětem. Tím není nikdo menší než legendární Dracula. Klasický příběh v gotickém podání kombinuje slavnou německou verzi roku 1922 a hollywoodskou romantiku z roku 1992.
Hodnocení Kinobox.cz: 77 %
- Originální název: Nosferatu
- Horory (2024)
- CZ titulky • CZ dabing
- SkyShowtime
Pokračování 3 / 6
Tatík Hill a spol.
Animovaný seriál z Texasu o prodejci propanu Hanku Hillovi, jeho sebevědomé ženě učitelce španělštiny, synovi komikovi a naivní neteři. Legendární devadesátkový konkurent Simpsonových a South Parku se letos vrátil se 14. řadou.
Hodnocení Kinobox.cz: 74 %
- Originální název: King of the Hill
- Animované seriály (1997)
- 260 epizod (nové od 4. 8. 2025)
- CZ titulky
- Disney+
Pokračování 4 / 6
Star Trek: Podivné nové světy
Christopher Pike, Spock a Číslo Jedna se v letech před nástupem kapitána Kirka na palubu U.S.S. Enterprise vydávají tam, kam se dosud nikdo nevydal. Třetí řada konečně pokračuje na SkyShowtime, který vrátil i další Star Trek seriály zpět do nabídky.
Hodnocení Kinobox.cz: 81 %
- Originální název: Star Trek: Strange New Worlds
- Sci-fi seriály (2022)
- 30 epizod (nové od 4. 8. 2025)
- CZ titulky • CZ dabing
- SkyShowtime
Pokračování 5 / 6
Království Planeta opic
300 let po smrti Ceasara a završení opičí vlády nad zpustošenou zemí se vybraní členové opičí tlupy spojí s divokými lidmi a společně odhalí tajemství dávné minulosti. Post-apokalyptické pokračování opičí ságy nyní na HBO Max včetně předešlé trilogie.
Hodnocení Kinobox.cz: 78 %
- Originální název: Kingdom of the Planet of the Apes
- Sci-fi filmy (2024)
- CZ titulky • CZ dabing
- HBO Max • Disney+
Pokračování 6 / 6
Další zajímavé tituly na streamovacích službách
Čistě platonicky (Platonic) – Seth Rogen a Rose Byrne hrají někdejší nejlepší přátele, kteří se kdysi pohádali a nyní, na prahu středního věku, svůj čistě platonický vztah obnoví. Tráví spolu čím dál víc času, až jim jejich vtipné příhody začnou zasahovat do každodenního života. (67 %) • Apple TV+
Kurýři (The Pickup) – Rutinní převoz peněz nabere divoké obrátky, když jsou dva nesourodí řidiči obrněného vozu Russell a Travis přepadeni nelítostnými zločinci vedenými mazanou Zoe. (59 %) • Amazon
Bob Marley: O jedné lásce (Bob Marley: One Love) – Oslava života a hudby, kterou stvořil legendární jamajský zpěvák Bob Marley. Marley trochu naivně sní o uspořádání obřího koncertu, který svede pod jedno pódium všechny dosavadní nepřátele a i s pomocí jeho hudby je přiměje zakopat válečnou sekyru. (61 %) • Netflix
Ukradeno: Loupež století (Stolen: Heist of the Century) – V Antverpách se roku 2003 podaří lupičům vykrást ostře střežené Diamantové centrum. Kdo měl tuhle nevídanou loupež na svědomí a jak k ní vlastně došlo? (– %) • Netflix
2. světová válka z výšky (World War II: Secrets from Above) – Druhá světová válka ze shora mapuje nejpozoruhodnější události druhé světové války ze zcela nové perspektivy. Seriál přiřazuje přesvědčivé fotografie z fronty, vzácné archivní filmy a pozoruhodné letecké průzkumné snímky k jejich původním lokalitám a rekonstruuje tak rozhodující bitvy, odvážné bombardovací nálety a vývoj prvních střel s plochou dráhou letu a prvních balistických raket na světě. (75 %) • Disney+
