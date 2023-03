Netflix a další na víkend: Nové sezóny u Mandaloriana a Černé listiny. Skvělý Yellowstone, ďábelský Konzultant

Tyto filmy byly v roce 2022 na českém Disney Plus nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

V okrajových systémech Galaktické republiky operuje šest let po pádu Impéria málomluvný lovec odměn Din Djarin. Pod hlavičkou cechu nájemných lovců se vydává na operaci, která změní jeho život. Již třetí řada populárního Star Wars seriálu nás tentokrát zavede na samotný Mandalore.

Alex prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. To ale nebude jednoduché. Druhý film Adama Sedláka je nepříjemnou a dravou drogovou studií světa současné mládeže.

Černá listina

Hledaný zločinec budoval dvě desetiletí síť podvodníků a hackerů. Teď se sám udal FBI a nabízí pomoc. Dá se mu věřit nebo je to jen další trik? Jeden z nejlepších seriálů posledních let vstupuje už do desáté řady. A opět všemu vládne fenomenální James Spader.

Hodnocení IMDB: 80 %