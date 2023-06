Netflix a další na víkend: Nový Grand Tour, Robert Downey Jr. ničí staré veterány. Horor Smrtelné zlo nebo Tajná invaze

Slavná moderátorská trojice z Top Gearu se vrací. Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May a jejich unikátní pohled pod kapotu motorů aut. V nové epizodě 5. řady se vydávají do východní Evropy a otestují i česká auta.

Break Point

Navštivte grandslamové a další slavné turnaje po boku talentovaných tenistů, kteří dělají všechno pro to, aby vstoupili do dějin bílého sportu. Co je Formule 1: Touha po vítězství pro svět nejrychlejších vozů, to je Break Point pro milovníky tenisových raket.

Hodnocení IMDB: 73 %