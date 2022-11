Netflix a další na víkend: Nový horor od tvůrců Dark. Ale také Irský zázrak a Holky z vejšky

Zdravotní sestra, kterou trápí bolestné vzpomínky, odjede v roce 1862 z Anglie do odlehlé irské vesnice. Zde se pustí do vyšetřování údajně zázračného půstu místní dívky. V hlavní roli dramatické novinky Netflixu září jako vždy perfektní Florence Pugh.

Prokletá romance

Už je tomu patnáct let, co se Giselle s Robertem vzali, ale Giselle je ze života ve městě rozčarovaná. Pár se rozhodne přestěhovat rozrůstající se rodinu do ospalého městečka Monroeville, kde snad najde pohádkovější život. Situace se však bohužel nenapraví tak rychle, jak Giselle doufala. Pokračování pohádkového hitu najdete na Disney Plus.

Hodnocení IMDB: 68 %