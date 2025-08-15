Živě Premium
Netflix a další na víkend: Nový seriálový Vetřelec, Mission: Impossible, Furiosa… Anebo také Vyšehrad Dvje

Petr Semecký
15. srpna 2025
Vyšehrad Dvje

V pokračování úspěšné české komedie se čutálista Lavi vrací a má nakročeno až do vysněné Anglie. Ale nebyl by to Julius Lavický, aby všechno pořádně nezamotal. Fotbalový fenomén je nyní exkluzivně dostupný na Netflixu.

Hodnocení Kinobox.cz: 57 %

  • Originální název: Vyšehrad Dvje
  • Komedie (2025)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • Netflix

Vetřelec: Země

První seriál ze světa Vetřelců, který se odehrává v blízké budoucnosti přímo na naší planetě Zemi, kam znenadání spadne loď plná nebezpečných vesmírných druhů. Hororové sci-fi na Disney Plus odstartovalo dvěma epizodami, každý týden přibude další.

Hodnocení Kinobox.cz: 72 %

  • Originální název: Alien: Earth
  • Sci-fi seriály (2025)
  • 8 epizod (nové od 12. 8. 2025)
  • CZ titulky • CZ dabing
  • Disney+

Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Mladá Furiosa je coby malá holčička unesena. Přidává se do obávaného gangu, který drancuje vyprahlé pláně zničené Země, kde se bojuje o každý litr vody. A benzínu. Sága Šíleného Maxe pokračuje v prequelu Zběsilé cesty nově i na Netflixu.

Hodnocení Kinobox.cz: 77 %

  • Originální název: Furiosa: A Mad Max Saga
  • Sci-fi filmy (2024)
  • CZ titulky
  • HBO MaxNetflix

Cizinka: Krev mé krve

Od bitevních polí první světové války až do drsných skotských hor 18. století… Dva osudové páry vzdorují silám, které je chtějí rozdělit, v romantické sáze překračující čas. Jedná se o prequel populární historické vztahovky Cizinka.

Hodnocení Kinobox.cz: 86 %

  • Originální název: Outlander: Blood of My Blood
  • Drama seriály (2025)
  • 10 epizod (nové od 8. 8. 2025)
  • CZ titulky
  • HBO Max

Mission: Impossible – Odplata

Ethan Hunt pokračuje ve své snaze o záchranu světa před teroristy. A opět jsou u toho neuvěřitelně šílené kousky na hraně lidských možností. Předposlední díl ságy s Tomem Cruisem najdete nyní na HBO i Netflixu.

Hodnocení Kinobox.cz: 80 %

  • Originální název: Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
  • Akční filmy (2023)
  • CZ titulky
  • HBO MaxNetflix

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Tělo nezná hranic s Chrisem Hemsworthem (Limitless with Chris Hemsworth) – Co kdybyste dokázali porazit stáří a objevit plný potenciál lidského těla? Filmová hvězda Chris Hemsworth zkoumá již ve dvou řadách tuto převratnou myšlenku v originálním pořadu National Geographic. (77 %) • Disney+

Mladí milionáři (Young Millionaires) – Čtyři puberťáci z Marseille vyhrají v loterii, ale nestačí se divit, jak jim to změní život. Koho by napadlo, že mladí a bohatí to mohou mít tak těžké? (59 %) • Netflix

V bahně (In the Mud) – Pět vězeňkyň si po smrtelné nehodě vytvoří jedinečné pouto. Hrozí mu však zničení kvůli korupci a válkám mezi jednotlivými klany uvnitř nemilosrdného vězení. (64 %) • Netflix

Černé zlato (Black Gold) – Epický příběh z třicátých let o rivalitě mezi dvěma arabskými emíry. Na počátku dvacátého století se vůdcové dvou nepřátelských kmenů v Arábii po letech války rozhodli uzavřít mírovou smlouvu. Patnáct let míru ale změnil obrovský nález bohatých ložisek ropy ve Žlutém pásu. (65 %) • HBO Max

Vejška (Prague Cans) – Petr Kocourek se hlásí na UMPRUM. Už ho jednou nevzali, přijímají jen pár vyvolených a profesor grafiky je velice nekompromisní. Michal Kolman zase studuje Vysokou školu ekonomickou, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky. Jak se tahle dvojka dokáže prokousat záludnostmi vysokých škol? (60 %) • Netflix

Filmy na víkend

Každý týden před víkendem vybíráme z nabídky Netflixu, HBO i jiných online videopůjčoven nové nebo zajímavé filmy a seriály, které vás budou bavit. Nezůstaňte jen u posledního článku. Naše starší tipy platí pořád!

