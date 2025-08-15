Netflix a další na víkend: Nový seriálový Vetřelec, Mission: Impossible, Furiosa… Anebo také Vyšehrad Dvje

Vyšehrad Dvje
V pokračování úspěšné české komedie se čutálista Lavi vrací a má nakročeno až do vysněné Anglie. Ale nebyl by to Julius Lavický, aby všechno pořádně nezamotal. Fotbalový fenomén je nyní exkluzivně dostupný na Netflixu.
Hodnocení Kinobox.cz: 57 %
- Originální název: Vyšehrad Dvje
- Komedie (2025)
- CZ titulky • CZ dabing
- Netflix
Pokračování 2 / 6
Vetřelec: Země
První seriál ze světa Vetřelců, který se odehrává v blízké budoucnosti přímo na naší planetě Zemi, kam znenadání spadne loď plná nebezpečných vesmírných druhů. Hororové sci-fi na Disney Plus odstartovalo dvěma epizodami, každý týden přibude další.
Hodnocení Kinobox.cz: 72 %
- Originální název: Alien: Earth
- Sci-fi seriály (2025)
- 8 epizod (nové od 12. 8. 2025)
- CZ titulky • CZ dabing
- Disney+
Pokračování 3 / 6
Furiosa: Sága Šíleného Maxe
Mladá Furiosa je coby malá holčička unesena. Přidává se do obávaného gangu, který drancuje vyprahlé pláně zničené Země, kde se bojuje o každý litr vody. A benzínu. Sága Šíleného Maxe pokračuje v prequelu Zběsilé cesty nově i na Netflixu.
Hodnocení Kinobox.cz: 77 %
- Originální název: Furiosa: A Mad Max Saga
- Sci-fi filmy (2024)
- CZ titulky
- HBO Max • Netflix
Pokračování 4 / 6
Cizinka: Krev mé krve
Od bitevních polí první světové války až do drsných skotských hor 18. století… Dva osudové páry vzdorují silám, které je chtějí rozdělit, v romantické sáze překračující čas. Jedná se o prequel populární historické vztahovky Cizinka.
Hodnocení Kinobox.cz: 86 %
- Originální název: Outlander: Blood of My Blood
- Drama seriály (2025)
- 10 epizod (nové od 8. 8. 2025)
- CZ titulky
- HBO Max
Pokračování 5 / 6
Mission: Impossible – Odplata
Ethan Hunt pokračuje ve své snaze o záchranu světa před teroristy. A opět jsou u toho neuvěřitelně šílené kousky na hraně lidských možností. Předposlední díl ságy s Tomem Cruisem najdete nyní na HBO i Netflixu.
Hodnocení Kinobox.cz: 80 %
- Originální název: Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One
- Akční filmy (2023)
- CZ titulky
- HBO Max • Netflix
Pokračování 6 / 6
Další zajímavé tituly na streamovacích službách
Tělo nezná hranic s Chrisem Hemsworthem (Limitless with Chris Hemsworth) – Co kdybyste dokázali porazit stáří a objevit plný potenciál lidského těla? Filmová hvězda Chris Hemsworth zkoumá již ve dvou řadách tuto převratnou myšlenku v originálním pořadu National Geographic. (77 %) • Disney+
Mladí milionáři (Young Millionaires) – Čtyři puberťáci z Marseille vyhrají v loterii, ale nestačí se divit, jak jim to změní život. Koho by napadlo, že mladí a bohatí to mohou mít tak těžké? (59 %) • Netflix
V bahně (In the Mud) – Pět vězeňkyň si po smrtelné nehodě vytvoří jedinečné pouto. Hrozí mu však zničení kvůli korupci a válkám mezi jednotlivými klany uvnitř nemilosrdného vězení. (64 %) • Netflix
Černé zlato (Black Gold) – Epický příběh z třicátých let o rivalitě mezi dvěma arabskými emíry. Na počátku dvacátého století se vůdcové dvou nepřátelských kmenů v Arábii po letech války rozhodli uzavřít mírovou smlouvu. Patnáct let míru ale změnil obrovský nález bohatých ložisek ropy ve Žlutém pásu. (65 %) • HBO Max
Vejška (Prague Cans) – Petr Kocourek se hlásí na UMPRUM. Už ho jednou nevzali, přijímají jen pár vyvolených a profesor grafiky je velice nekompromisní. Michal Kolman zase studuje Vysokou školu ekonomickou, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky. Jak se tahle dvojka dokáže prokousat záludnostmi vysokých škol? (60 %) • Netflix
