Netflix a další na víkend: Nový Vřískot, legendární Batman, polské sci-fi s astronautem a detektivka od tří borovic

Vrchní inspektor Armand Gamache vidí věci, které nikdo jiný nepostřehne – světlo proplouvající trhlinami, mytický nádech každodennosti a zlo ve zdánlivě obyčejných věcech. Při vyšetřování vražd v městečku Three Pines odhaluje dávno pohřbená tajemství. Nový krimi seriál od Amazonu si užijete i na HBO Max. Tam dokonce s titulky a dabingem.

Šikovný zloděj Mehdi se zkušenými parťáky se snaží chránit rodinu před mocným drogovým bossem. Nechá se však zatáhnout do nebezpečné války o území. Slibně rozjetá krimi z Francie pokračuje již druhou řadou.

Tyto filmy byly v roce 2022 na českém Disney Plus nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Novinářská hvězda se přesune na Aljašku poté, co si svou vlastní chybou zničila slibně rozjetou kariéru. Dokáže v místním plátku najít vykoupení profesní i životní? Za seriálovou novinkou stojí tvůrce oscarových dramat Nezvaný host či Spotlight Tom McCarthy.

Pětadvacet let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města. Jedná se o pokračování i soft-reboot slavné série Wese Cravena.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Batman: Animovaný seriál (Batman: The Animated Series) – Legendární animovaný seriál s Temným rytířem od tvůrců Paula Diniho a Bruce Timma kombinuje atmosféru gotických dobrodružství Tima Burtona s filmy noir 40. let v dospělých příbězích. Ta jsou dodnes považovány za to nejlepší z netopýří historie. (90 %) • HBO

Red Rose – Když si skupina přátel stáhne tajemnou aplikaci Red Rose, zdánlivě nevinná hra rychle nabere vážnější a výrazně temnější otáčky. Musí vykonat věci, které jim udělají ze života peklo. (63 %) • Netflix

Sharper – Film poodkrývá tajemství roztroušená po New York City, od střešních bytů na Páté avenue až po temná zákoutí Queens. Podezřelé motivy a očekávání jsou postaveny na hlavu, když nic není takové, jak se na první pohled zdá. (63 %) • Apple TV+

Re/Member – Šestice středoškoláků je uvězněná ve vražedné časové smyčce. Aby se probudili v novém dni, musí najít ostatky oběti roztroušené po škole. (50 %) • Netflix

Smrtící ticho (The Silencing) – Lovec žijící v ústraní se stane součástí smrtící hry kočky s myší poté, co se dostane na stopu vraha, který možná před lety unesl jeho dceru. (62 %) • Netflix