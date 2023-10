Netflix a další na víkend: Obchodníci s bolestí, horory Papežův vymítač a Sestra II. Ale taky chválený seriál Yellowjackets

Aby se mladá žena mohla postarat o dceru, nastoupí do farmaceutického start-upu, kterému se moc nedaří, a zaplete se do nebezpečného spiknutí. Režíruje David Yates, tvůrce posledních 7 filmů ze série o Harry Potterovi.

Yellowjackets

V roce 1996 se Dearborn High Yellowjackets staly prvním dívčím týmem v historii státu, který se kvalifikoval do Girls' U.S. Soccer Championship Series. Jenomže nikdy nenastoupily do soutěže. Během letu jejich letadlo havaruje a přeživší se ocitají hluboko v divočině, kde se z celého týmu postupně stává několik kanibalských klanů. Jeden z nejchválenějších seriálů posledních let je díky SkyShowtime konečně dostupný i v Česku.

Hodnocení Kinobox: 75%