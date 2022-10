Netflix a další na víkend: Očekávaná premiéra Na západní frontě klid. A několik velice dobrých hororů a sci-fi

Mladá žena si rezervuje ubytování přes Airbnb. Když pozdě večer dorazí k domu, zjistí, že uvnitř bydlí podivný druhý host. Přes počáteční pochybnosti se rozhodne zůstat, ale brzy zjistí, že nečekaný nájemník není zdaleka to jediné, čeho by se měla bát. Jeden z nejchválenějších hororů roku je nyní dostupný na Disney Plus.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Wendell a Wild (Wendell & Wild) – Dva podlí démoni uzavřou dohodu s mladou fanynkou punkrockové hudby, aby mohli zmizet z podsvětí a splnit si velké sny v Zemi živých. (73 %) • Netflix

Křídová mez (The Chalk Line) – Manželé najdou traumatizovanou holčičku a pustí se do pátrání po její minulosti. Ta je ale děsivější, než si dovedou představit. • Netflix

Star Wars: Příběhy rytířů Jedi (Star Wars: Tales of the Jedi) – Vydejte se zpět do éry Star Wars prequelů a poznejte zásadní okamžiky ikonických postav Ahsoky Tano a hraběte Dooku před pádem Galaktické republiky. To vše ve stylu kultovního seriálu Star Wars: Klonové války. (87 %) • Disney+

Paralelní matky (Parallel Mothers) – Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocničním pokoji, kde se připravují na porod. Obě jsou nezadané a obě otěhotněly neplánovaně. Netuší, že jejich náhodné setkání zkomplikuje a zásadním způsobem změní jejich životy… (68 %) • HBO

Ďáblova hodina (The Devil's Hour) – Lucy se probouzí každou noc přesně ve 3.33. V jejím životě už dlouho nic nedává smysl, ale odpovědi leží někde na konci série brutálních vražd. (82 %) • Amazon