Netflix a další na víkend: Oppenheimer, zločin v Bílém domě nebo Ďábel v rodině. Nebo O'Dessa

O’Dessa je původní rocková opera o farmářce na epické výpravě za drahocenným rodinným dědictvím odehrávající se v postapokalyptické budoucnosti. Putování ji vede do podivného a nebezpečného města, kde potkává svou jedinou pravou lásku – ale aby zachránila jeho duši, musí podrobit svůj osud a píseň velké zkoušce. Unikátní postapokalyptická podívaná je nově dostupná na Disney Plus.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Zlodějíčci (Dope Thief) – Dva přátelé z Filadelfie se vydávají za agenty DEA. Chtějí vyloupit venkovské sídlo, ale z malé loupeže se rychle stane otázka života a smrti. (76 %) • Apple TV+

Tornádo: Uprostřed bouře (The Twister: Caught in the Storm) – V květnu 2011 se přes Joplin ve státě Missouri prohnalo masivní tornádo. S pulzujícími záběry z první ruky se tento dokument dostává do smrtícího twisteru. (68 %) • Netflix

Země nikoho (No Man's Land) – Seriál sleduje válku v Sýrii očima francouzského mladíka Antoina, pátrajícího po odcizené sestře, která je považována za mrtvou. (77 %) • Max

Osudová pouta (Śleboda) – Anka Serafin, doktorka v oboru kulturní antropologie z Krakowa, utíká do hor za sebepoznáním. Během jedné túry narazí na mrtvé tělo a zaplete se do řešení záhadné vraždy. (62 %) • SkyShowtime

Saltburn – Student Oliver Quick se nechá vtáhnout do světa okouzlujícího a aristokratického Felixe Cattona. (75 %) • Max • Amazon