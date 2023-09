Netflix a další na víkend: Osm hor a Jeden kousek, poslední sezóna Rozčarování. A noví Krotitelé duchů

Příběh Mickeyho Bolitara, který po smrti otce začíná nový život v provinčním městě v New Jersey. Po zmizení nové studentky se Mickey ocitá v síti tajemství a odhaluje podsvětí, které možná skrývá odpovědi na zmizení stará desítky let. Chválená seriálová novinka nabídne celkem osm epizod.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Krotitelé duchů: Odkaz (Ghostbusters: Afterlife) – Když se svobodná matka se svými dvěma dětmi přestěhuje do malého městečka, odhalí ve sklepě domu spojení s legendárními Krotiteli duchů, kteří před lety opakovaně zachránili New York. (71 %) • Netflix

Kniha přežití (The Book of Eli) – V nepříliš vzdálené budoucnosti prochází pustinami Ameriky osamělý muž. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám či hltu vody. Ale na tohoto poutníka nestačí. (63 %) • Netflix

Velký červený pes Clifford (Clifford the Big Red Dog) – Emily se jednoho dne ocitne v podivném stanu chovatele zvířat pana Birdwella a okamžitě se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte. To se schová do její školní brašny a následně vyroste do obřích rozměrů. (61 %) • Netflix

Rozhodně nejsi zvaná na mou bat micvu! (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah) – Nejlepší kámošky Stacy a Lydia plánují velkolepé bat micvy. Kvůli oblíbenému klukovi a několika vypjatým situacím se ale všechno zvrtne. (65 %) • Netflix

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody (I Wanna Dance With Somebody) – Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až po jednu z nejprodávanějších a nejoceňovanějších umělkyň všech dob. Taková je inspirativní, dojemná a emocionální cesta životem a kariérou Whitney Houston. (66 %) • HBO