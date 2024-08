Netflix a další na víkend: Pán prstenů a Hobit, Terminator Zero, řecko-římský Kaos. A další Vraždy v budově

Seriál z produkce Amazonu nás zavádí do Druhého věku Středozemě. Do časů, které spějí k pádu království Númenoru, ukování Prstenu Moci a k velké bitvě o osud světa dávno před putováním Společenstva prstenu. Druhá řada vstoupila na Amazon Prime Video hned se třemi díly.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Nejhorší ex (Worst Ex Ever) - Dokumentární seriál s výpověďmi očitých svědků o šokujících skutečných případech, ve kterých hrála roli láska. (73 %) • Netflix

Spasení (The Deliverance) – Samoživitelka Ebony chce v životě začít znovu. Nastěhuje se proto s rodinou do nového domu. Netuší však, že zde už něco žije. Něco strašného. (51 %) • Netflix

Mumie (The Mummy) – Neotvírejte hrobky starých egyptských vládců, mohlo by se vám to vymstit. Mohl by o tom vyprávět dobrodruh O'Connell, který se připlete do zničujícího úřadování oživlé egyptské mumie. (80 %) • Netflix • Amazon

Hobit: Neočekávaná cesta (The Hobbit: An Unexpected Journey) – Bilbo Pytlík se spolu se skupinou trpaslíků a čarodějem Gandalfem vydává na výpravu za Osamělou horou. V té se ale kromě pokladu skrývá i děsivý drak Šmak a ve stínech Středozemě pomalu roste zlo, které hodlá zničit vše dobré. (81 %) • Max • Amazon

Noční koupání (Night Swim) – Hrdiny hororu Noční koupání jsou Wallerovi, rodina, jež se právě nastěhovala do domu s velkým bazénem na klidném předměstí. Dům má ale děsivou minulost a Wallerovi se mají stát její součástí. Vše, čeho se bojíte, se skrývá pod hladinou a čeká na pravou chvíli. (42 %) • SkyShowtime