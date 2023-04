Netflix a další na víkend: Parohatý chlapec, konfident Arvéd, smrtící podoba dvojčat. A paní Davisová

Příběh jeleno-člověka Guse nás zavede do apokalyptického světa. Gus se v něm přidá k partě lidí a hybridních dětí, které stejně jako on hledají odpovědi na své otázky. Legendární komiks Jeffa Lemirea ožívá na Netflixu již ve druhé řadě.

Ostřílený agent pronikne do zločineckého podsvětí, kde se nečekaně spřátelí se synkem šéfa gangu. Brzy se ale bude muset rozhodnout, na čí straně vlastně stojí.

Pravdivý příběh křesťanky Candy Montgomery, která žila ve zdánlivě spokojeném manželství, vnitřně ale cítila velké nenaplnění. Poté, co navázala milostný vztah se sousedem, začalo vše mířit ke krvavé tragédii. Velmi očekávaný psychologický seriál s Elizabeth Olsen je nyní dostupný na HBO Max.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Paní Davisová (Mrs. Davis) – Víra versus technologie a epická bitva v biblickém a binárním pojetí. Temný satirický seriál se odehrává ve světě, kde téměř všechna rozhodnutí činí počítačový algoritmus. (65 %) • HBO

Zdravotní sestra (The Nurse) – Nová zdravotní sestra začne podezřívat kolegyni z toho, že její touha po pozornosti může mít něco společného se smrtí několika pacientů. (68 %) • Netflix

Hrana zlomu – Osudy dvou dysfunkčních rodin se protnou v ambiciózní temné příběhové mozaice, která si Lynchovsky pohrává s divákovou potřebou vytvářet si domněnky o tom, kdo je oběť a kdo pachatel • Netflix

De Palma – Jeden z nejlepších dokumentů posledních let sleduje kompletní kariéru legendárního mistra napětí Briana De Palmy. Nechybí ani řada zábavných historek z natáčení Mission: Impossible, Carrie či Neúplatných. (74 %) • HBO

Tři tisíce let touhy (Three Thousand Years of Longing) – Doktorka Alithea Binnie vede svůj život osaměle v souladu se striktně racionálním přístupem. Na svých cestách se ale v Istanbulu střetne s kouzelným džinem z lahve. Výměnou za svou svobodu jí džin nabídne splnit tři přání. Neodolatelná nabídka má ale háček. (67 %) • HBO