Netflix a další na víkend. Podle skutečnosti: plán na oklamání fašistů pomocí mrtvoly s ukrytými dokumenty

Boo, Bitch - Dvě kámošky ze střední se zoufale snaží strhnout na sebe pozornost. Jedna z nich sice skončí jako duch, ale touha vytřískat ze života co nejvíc ji ani tak neopustí. • Netflix

Lovci duchů (Supernatural) - Dean a Sam jsou bratři, kteří v mládí přišli za nejasných okolností o svou matku. Od té doby jejich otec nahání po zemi všechny možné i nemožné démony a přízraky, a Dean a Sam se vydávají v jeho stopách. (85 %) • HBO Max

Princezna (The Princess) - Krásná, mladá a odhodlaná královská dcera se odmítne provdat za krutého sociopata, s nímž je zasnoubená. Unesou ji a zavřou v odlehlé věži otcova hradu. Její zhrzený, pomstychtivý nápadník se chystá zmocnit trůnu, a tak musí princezna ochránit svou rodinu a zachránit království, ať to stojí, co to stojí. (55 %) • Disney+

Ta dívka z fotky (Girl in the Picture) - U silnice zemře žena a zanechá po sobě syna a muže, který je údajně její manžel. Dokument o velké záhadě, která vám pořádně pocuchá nervy. (74 %) • Netflix

Barry Seal: Nebeský gauner (American Made) - Skutečný příběh pilota, který pašoval v osmdesátých letech pro kolumbijský kartel, aby ho posléze rekrutovala CIA s cílem kartel zničit. (72 %) • Netflix