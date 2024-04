Netflix a další na víkend: podvodník Ripley nebo jihokorejští Paraziti. A finále Star Trek Discovery

Tom Ripley dostane od otce zhýralého mladíka úkol, aby ho z Itálie dostal zpět do New Yorku. Celá věc se zkomplikuje, když se Tom rozhodne situaci zneužít ve svůj prospěch. Nová adaptace předlohy, kterou u nás známe například z filmu Talentovaný pan Ripley, má v hlavní roli charismatického Andrew Scotta.

Neznámí paraziti brutálně zaútočí na lidi a úplně je ovládnou. Kdo vyrazí do boje na záchranu celého lidstva? Očekávaná sci-fi novinka režiséra hitu Vlak do Pusanu je exkluzivně na Netflixu.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Hunger Games: Balada o ptácích a hadech (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) – Začínají desáté Hladové hry a osmnáctiletý Coriolanus Snow čeká jen na to, jak v nich zazáří. Štěstěna mu ale není nakloněna a dostal ponižující úkol. Musí trénovat největšího outsidera, dívčí zástupkyni chudého dvanáctého kraje Lucy Gray. V aréně bude probíhat boj na život a na smrt. Mimo arénu se však v Coriolanovi probouzejí city. (75 %) • Netflix

Electra – Elektřin komplex v elektrizujícím filmu. Dušezpytný námět o předčasném dospívání se potkává s explozivní imaginací, pomocí níž se noříme do hrdinčiných traumatických vzpomínek ve všech odstínech monoklů. (91 %) • HBO

Vítězství ducha (Triumph of the Spirit) – Nedlouho po obsazení Řecka nacisty se do koncentračního tábora v Osvětimi dostává bývalý boxerský šampion střední váhy Balkánu Salamo Arouch. Ihned upoutá pozornost zdejšího majora Rauschera, který v řeckém šampiónovi spatří potenciál a nasazuje ho jako svého zápasníka v boxerských kláních určených pro pobavení důstojníků. (70 %) • HBO

Sugar – Záhadný soukromý detektiv během vyšetřování zmizení milované vnučky hollywoodského producenta svádí boj s vlastními trýznivými obavami. (84 %) • Apple TV+

Stopař (Tracker) – Osamělý vlk Colter Shaw se toulá po zemi jako hledač odměn a využívá svých odborných stopařských schopností, aby pomohl soukromým osobám a orgánům činným v trestním řízení vyřešit nejrůznější záhady, zatímco se potýká s vlastní rozvrácenou rodinou. (66 %) • Disney+