Netflix a další na víkend: Polský boxer, Geniální přítelkyně, sci-fi Oškliví. Nicolas Cage i Jesse James

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) – Brad Pitt a Casey Affleck excelují v hlavních rolích uměleckého westernu, který odhaluje roušku tajemství zahalující život a smrt největšího desperáta Divokého západu Jesseho Jamese. (72 %) • Max • Apple TV+

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) – Bývalý zločinec Deckard Shaw a policista Luke Hobbs se dávají dohromady, aby společnými silami zastavili nebezpečného a geneticky upraveného super-zločince. (66 %) • Netflix • Amazon • Apple TV+

Útěk z vězení (Prison Break) – Aby zachránil svého bratra před trestem za čin, který nespáchal, nechá se k němu Michael Scofield zavřít do vězení. Na těle má vytetovaný plán věznice a v hlavě vše vymyšlené. Legendární seriál byste si měli zopakovat už jen kvůli skvělé první řadě. (77 %) • Netflix • Disney+

Učitel angličtiny (English Teacher) – Evan Marquez, učitel v texaském Austinu, se často ocitá na křižovatce osobních, profesních a politických aspektů práce na střední škole. Evan chce být zásadovým člověkem, ale nezřídka se kvůli tomu dostává do problémů. (68 %) • Disney+

The Batman – Tato podoba Temného rytíře nás zavádí do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Bruce Wayne se musí popasovat s Hádankářem a všudypřítomnou korupcí místní policie. Existuje v jeho očích něco jiného než pomsta? Dokonalá příprava na seriál Tučňák, který startuje na Maxu 20. září. (85 %) • Max • Apple TV+