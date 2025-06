Netflix a další na víkend: Ponorka k Titaniku, Arnold a jeho druhý Fubar, nejhorší Sněhurka. A třeba také Tenet

Agent CIA se po dlouhých letech chystá do penze. Pak ale odhalí rodinné tajemství a musí ještě jednou do akce. První seriál v kariéře Arnolda Schwarzeneggera přichází na Netflix s druhou řadou.

Sněhurka opět ožívá ve slavném příběhu, kde nechybí zlá macecha, sedm trpaslíků ani krásný princ. Hraná adaptace slavné disneyovky je jedním z nejkontroverznějších filmů posledního roku. Teď si ji můžete pustit na Disney Plus.

Substance

Stárnoucí hvězda televizních obrazovek Elisabeth Sparkle dostává možnost vyzkoušet zázračnou substanci, díky které může být mladší, krásnější a dokonalejší. Má to však jeden háček, musí se dělit o čas se svým novým já. Co by se mohlo pokazit? V hlavní roli září skvělá Demi Moore.

Hodnocení Kinobox.cz: 72 %