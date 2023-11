Netflix a další na víkend: Poslední Koruna, Kazmova Onemanshow, Blue Beetle. A třeba také seriálová Godzilla

Poté, co přežila útok Godzilly na San Francisco, Cate šokuje další skandální tajemství. Obklopená řadou hrozeb se vydává na dobrodružné pátrání po celém světě za pravdou o své rodině a tajuplné organizaci zvané Monarch. Hollywoodská verze Godzilly poprvé dostává seriálové pokračování. Exkluzivně na Apple TV+.

Utajovaný projekt, na kterém Kazma a jeho tým pracovali přes čtyři roky, vstupuje historicky poprvé do filmové podoby. Jeden z největších virálních hitů roku je nyní dostupný na Netflixu.

Seriál mapující život královny Alžběty II. Od její korunovace v roce 1952, přes složitá rozhodnutí v podobě války na Falklandách a jmenování Margaret Thatcher do funkce ministerské předsedkyně, až po současnost. Na Netflixu odstartovala první polovina závěrečné šesté řady.

Jaime Reyes hledá smysl života. Najde ho poté, co se nečekaně střetne se starobylou relikvií obdařenou mimozemskou technologií. Když si Skarabeus vybere Jaimeho za svého symbiotického hostitele, obdaří ho neuvěřitelným brněním schopným mimořádných a nepředvídatelných schopností, které navždy změní jeho osud. Jeden z největších kinoprůšvihů letošního roku je nyní exkluzivně na HBO Max.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Brawn: Neuvěřitelný příběh Formule 1 (Brawn: The Impossible Formula 1 Story) – Sledujte pozoruhodnou cestu stáje Brawn GP od jejího založení až po strategické manévry a finanční těžkosti ve vysoce konkurenčním prostředí Formule 1. Keanu Reeves vypráví jednu z největších ság sportovní historie a díky postřehům Rosse Brawna a uznávaných závodních ikon Jensena Buttona a Rubense Barrichella se dozvíte úplně vše. (90 %) • Disney+

Jak se stát šéfem mafie (How to Become a Mob Boss) – Temně satirický průvodce světem zločinu, který popisuje vzestup a pád historicky nejvýznamnějších šéfů podsvětí a jejich recept na úspěch. (68 %) • Netflix

Scott Pilgrim jde na věc (Scott Pilgrim Takes Off) – Scott Pilgrim se konečně seznámí s Ramonou Flowersovou, o které po nocích sní. Nejdřív ale musí vyřídit sedm padouchů, kteří to s ní kdysi táhli. (68 %) • Netflix

Osvětimský proces (The German House) – Eva se chystá zasnoubit s bohatým dědicem zásilkové firmy, když dostane urgentní žádost o tlumočení u soudu: město připravuje první osvětimský proces s bývalými důstojníky SS. Evini rodiče a její budoucí snoubenec s tím rozhodně nesouhlasí. Eva o Osvětimi nikdy předtím neslyšela, ale něco ji vede k tomu, aby jejich obavy ignorovala a práci přijala. Brzy pochopí rozsah nacionálně-socialistické vraždící mašinérie a postupně si uvědomí, že má k tomuto místu osobní vztah. (62 %) • Disney+

David Holmes: Chlapec, který přežil (David Holmes: The Boy Who Lived) – Dlouholetý kaskadér Daniela Radcliffa se během natáčení jednoho z posledních dílů Harryho Pottera nešťastně zranil a zůstal ochrnutý v invalidním vozíku. Toto je dojemný příběh jeho kariéry a života. (79 %) • HBO