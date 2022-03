Netflix a další na víkend: Poslední království, sci-fi Projekt Adam, legendární Duna i poslední Matrix. A seriál Peacemaker.

Další zajímavé tipy

Formule 1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive) - Neobyčejný pohled do zákulisí kolotoče jménem Formule 1. Řidiči, manažeři, majitelé stájí - to všechno uvidíte v pohledu za kulisy jedné závodní sezóny. (86 %) • Netflix

Bombardování (The Shadow In My Eye) - Při náletu za druhé světové války bomby omylem dopadnou na kodaňskou školu plnou dětí a přitom se protnou osudy několika místních obyvatel. • Netflix

Poslední dny Ptolemyho Greye (The Last Days of Ptolemy Grey) - Ptolemy Grey se náhle ocitne bez svého opatrovníka, kterému důvěřoval, a dostane se do péče osiřelé teenagerky Robyn. Když se dozvědí o léčbě, která Ptolemymu navrátí vzpomínky ztracené kvůli demenci, začíná tak cesta za překvapivými skutečnostmi. (68 %) • Apple TV+

Věčnost (Upload) - V roce 2033 mohou být lidé na pokraji smrti nahráni do virtuálního hotelu řízeného 6 technologickými firmami. Když se losangelský party boy a programátor Nathan vybourá ve svém autě, je svou přítelkyní nahrán permanentně do virtuálního světa jedné ze zaměstnankyň firem, které mají virtuální život po životě ve správě. (80 %) • Amazon

Kimi - Žena trpící agorafobií odhalí důkazy násilného zločinu během obyčejné analýzy dat. Když se snaží celou věc nahlásit, narazí na zeď byrokracie a dojde jí, že aby vše dohnala ke spravedlnosti, musí vyjít z bytu. (63 %) • HBO