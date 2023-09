Netflix a další na víkend: Poslední Sexuální výchova. Ale také Tělo v ohni, akční Píseň banditů a pár hororů k tomu

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Vyměřený čas (In Time) – Představte si, že můžete žít jen do pětadvaceti let. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc, zemřete. Peníze totiž neznamenají vůbec nic, čas je vším. (77 %) • Netflix • Amazon

Obyčejní chlapi (Ordinary Men: The Forgotten Holocaust) – Dokument o tom, jak a proč se tisíce obyčejných Němců v řadách nacistických jednotek podílely na zvěrstvech holokaustu. (66 %) • Netflix

Planeta Praha (Wild Prague) – Tvůrci oceňovaného filmu Planeta Česko se vydali na výpravu do betonové džungle hlavního města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali z výjimečné blízkosti. (76 %) • Netflix

Róise a Frank (Róise & Frank) – Zarmoucená vdova věří, že toulavý pes je reinkarnací jejího zesnulého manžela. Skutečně se ale vrátil, aby byl spolu s ní a dokonce trénoval místní sportovní tým? (68 %) • HBO

Archiv (Archive) – Odborník na robotiku v roce 2038 vyrábí kopie svojí zemřelé manželky i s jejími vzpomínkami. Prototypy, které vytvořil jako první, ale začínají čím dál víc žárlit. (62 %) • HBO