Netflix a další na víkend: Přeživší, Bez milosti, druhé Zúčtování. A také Predátor: Zabiják zabijáků

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Sara: Žena ve stínu (Sara – Woman in the Shadows) – Bývalá tajná agentka se kvůli podezřelé smrti svého syna vrátí do práce, kde se pustí do vyšetřování série zločinů, ze kterých jde mráz po zádech. (59 %) • Netflix

K.O. (K.O.) – Bývalý zápasník musí najít syna svého soupeře, kterého před lety nechtěně zabil. V Marseiile se však kvůli tomu dostane do křížku s brutálním gangem. (61 %) • Netflix

Krematorium (The Mortician) – Strašidelný příběh nechvalně proslulé rodinné márnice v Los Angeles, která se léta dopouštěla morálně pochybných a nelidských praktik. (60 %) • Max

Druhá šance na greenu (Stick) – Bývalý profesionální hráč golfu přišel o kariéru i manželství, ale spřádá plán, jak se stát mentorem zázračného sedmnáctiletého golfisty. (67 %) • Apple TV+

Dvě tváře zločinu (The Alto Knights) – Dva z nejznámějších bossů newyorského organizovaného zločinu, Frank Costello a Vito Genovese, soupeří o vládu nad ulicemi města. Kdysi byli nejlepšími přáteli, ale malicherná řevnivost a řada zrad je dovedly až k smrtícímu střetu, který navždy změní podobu mafie i Ameriky. (57 %) • Max