Netflix a další na víkend: Příběh lodi, Babylon, Godzilla x Kong nebo Minulé životy. A hlavně Policajt v Beverly Hills

Portrét dekadentního Hollywoodu 20. let a jeho velkých proměn v momentě nástupu zvukového filmu. Zatímco některým hvězdám tato změna zničila kariéru, z jiných nadějných talentů udělala legendy. Filmový spektákl s Margot Robbie a Bradem Pittem je nyní dostupný na Netflixu.

Spisovatelku Noru a její dětskou lásku Hae-Sunga sice dělí tisíce kilometrů, spojuje je však výjimečně hluboké pouto. Po více než dvou dekádách odloučení se dvě spřízněné duše setkávají během pár dní v New Yorku. Nečekané shledání s osudovým mužem přiměje Noru klást si otázku: „Co by bylo kdyby?“ Jeden z nejlepších vztahových filmů roku 2023 je nyní dostupný na Maxu.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Stále naživu (Not Dead Yet) – Nell Stevensová je na mizině a čerstvě svobodná, jak sama říká, katastrofální žena. Snaží se znovu nastartovat život a kariéru, které před deseti lety opustila. Když je psaní nekrologů jedinou prací, kterou najde, začne Nell dostávat rady do života od nepravděpodobného (a mrtvého) zdroje. (68%) • Disney+

Nejhorší spolubydlící (Worst Roommate Ever) – Brutální podvodníci a chladnokrevní zabijáci se objevují v děsivých příbězích o nejhorších spolubydlících, které si nedokážete ani představit. (65%) • Netflix

Válečnice (The Woman King) – Pozoruhodný příběh Agojie, ženských bojovnic, které v devatenáctém století chránily Dahomejské království v Africe se zdatností a odhodlaností, kterým se nikdo nedokázal vyrovnat. (65%) • Max • Netflix

Crimes Gone Viral – Strhující záběry únosů, vloupání, honiček, násilných incidentů na silnicích a dalších zločinů sbírají miliony zhlédnutí. Virální zločiny však přesahují rámec dechberoucích záběrů a vyprávějí celý příběh. Virální videa o dobrých samaritánech, kteří zasahují, aby zabránili zločinům, o statečných obětech, které se brání útočníkům, o chytrých útěcích z vězení a o loupeži žraloka. (51 %) • Max

Bolavý obchod (Bargain) – Nastane zemětřesení a v budově, kde právě probíhala podivná žádost o výkupné, budou muset lidé bojovat o přežití v chaosu, odstřižení od okolního světa. (70%) • SkyShowtime