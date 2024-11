Netflix a další na víkend: Přímý přenos Tyson vs. Paul, nová řada Silo, Cobra Kai. A Gladiátor

Jake Paul a Mike Tyson v jednom ringu? Živý stream téhle velkolepé akce ze světa boxu, která se koná v texaském Arlingtonu, byste si neměli nechat ujít. K tvrdým direktům do hlavy navíc nepotřebujete ani českou lokalizaci. Netflix akci vysílá živě v sobotu 16. listopadu od 2:00 , samotný zápas obou boxerů by měl začít kolem 5:00 ráno.

Cobra Kai

Třicet let poté, co se Danielovi podařilo s pomocí pana Miyagiho porazit svého středoškolského tyrana Johnnyho, jejich příběh pokračuje. A to v nové době, která už nepřeje akčním hrdinům a hodnoty z mládí jsou najednou relativní. Duchovní nástupce ságy Karate Kid startuje na Netflixu druhou část závěrečné šesté řady.

Hodnocení Kinobox.cz: 86 %