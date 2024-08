Netflix a další na víkend: Příručka k vraždě, nová Futurama, Království Planeta opic. A také Bitva u Midway

Pokračování 2 / 6

Futurama

Co se stane, když se do budoucnosti dostane člověk, jehož první, druhé a třetí jméno je Zkrachovalec, Nicka a Smolař? Na to odpoví jeden z nejkultovnějších seriálů všech dob. Animovaná klasika Matta Groeninga má nyní na Disney Plus zcela nové epizody.

Hodnocení Kinobox.cz: 86 %