Netflix a další na víkend: Resident Evil, bubenice z Mossadu, komedie u Disneyho. A Karel Zeman

Ačkoli je její snobská rodina na pokraji bankrotu, Anna Elliotová je svéhlavá dívka, která si chce dělat věci po svém a moderně. Když se jí ale vrátí do života starý nápadník, pořádně jí zamotá hlavu. V nové adaptaci klasiky Jane Austenové září Dakota Johnson.

Tři cizí lidi, žijící v jednom newyorském věžáku, spojí jednak vášeň pro podcasty popisující skutečné vraždy a pak i skutečná vražda v jejich sousedství. Jen vraždy v budově je milá a zábavná krimi komedie na Disney Plus.

Izraelská tajná služba Mossad v roce 1979 rekrutuje do svých řad mladou anglickou herečku Charlie. Má dopadnout Khalila, palestinského teroristu, který je zodpovědný za nedávný bombový útok. Charlie se snaží pomocí svých hereckých schopností i notné dávky odvahy odhalit palestinskou teroristickou síť operující po celé Evropě. Režíruje Park Chan-wooka, autor kultovního Oldboye.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Filmový dobrodruh Karel Zeman (Karel Zeman: Adventurer in Film) – Životopisný film se ohlíží za životem, dílem a významem klasika světového filmu Karla Zemana. Zároveň odhaluje inspirativní zdroje jeho tvorby, ohlas ve světě a nahlédne do kuchyně průkopníka filmových triků. (82 %) • Netflix

Bobovy burgery ve filmu (The Bob's Burgers Movie) – Animovaná hudební komedie, ve které se majitel burgrárny Bob snaží po incidentu s potrubím udržet pohromadě svůj podnik i rodinu. Nebyli by to ale Belcherovi, aby po vzoru svého seriálového sitcomu netropili jednu hloupost za druhou. (75 %) • Disney+

Údolí mrtvých (Valley of the Dead) – Během španělské občanské války narazí skupinka zapřisáhlých nepřátel na zombíky, kteří vznikli při experimentech nacistů, a musí teď táhnout za jeden provaz. (57 %) • Netflix

Jak se mění vědomí (How to Change Your Mind) – V tomhle dokumentárním seriálu zkoumá publicista Michael Pollan historii a způsoby užívání LSD, psilocybinu, extáze, mezkalinu a dalších psychedelik. (80 %) • Netflix

Rodiče (Breeders) – V upřímné a nepřikrášlené komedii se Paul a Ally snaží zvládnout práci na plný úvazek, stárnoucí rodiče, hypotéku, manželské rozepře i nezáviděníhodné překážky, které jim do cesty klade výchova jejich dvou malých dětí Luka a Avy. (66 %) • HBO • Disney+