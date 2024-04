Netflix a další na víkend: Ruský gentleman, vietnamský sympatizant, Zlá krev. A také dvojka Rebel Moon

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Hrdinové ve člunu (The Boys in the Boat) – Inspirativní příběh podle skutečných událostí sleduje skupinu veslařů-outsiderů na vrcholu velké hospodářské krize. Když závodí s elitními rivaly z celého světa v rámci berlínských Olympijských her v roce 1936, dostanou se do popředí pozornosti. (7 1%) • Amazon

Grand Prix – Komediální příběh dvou bratranců Romana a Emila, jejichž snem je dostat se na závody Formule 1. Když jednoho dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Španělska v Barceloně, netuší ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy změní na divokou jízdu napříč Evropou. (58 %) • Netflix

Přiznej se, Fletchi (Confess, Fletch) – Okouzlující a nekonečně problémový Fletch pátrá po ukradené sbírce umění a stane se hlavním podezřelým v případě vraždy. Jak může prokázat svoji nevinu? Zjistit, kdo z dlouhého seznamu podezřelých je pachatel. (64 %) • Netflix • SkyShowtime

Americký bombový útok: Cesta k 19. dubnu (An American Bombing: The Road to April 19th) – Dokument se prostřednictvím příběhu bombového útoku v Oklahomě v roce 1995 zabývá nárůstem politického násilí. Ukazuje kořeny antivládních postojů a jejich dopady v současnoti. (69 %) • HBO

Becky je zpět (The Wrath of Becky) – Dva roky poté, co unikla násilnému útoku na svou rodinu, se šestnáctiletá Becky pokouší obnovit svůj život v péči starší ženy. Když však do jejich domu vnikne násilnická skupina známá jako Noble Men, Becky se musí vrátit ke svým starým způsobům. (61 %) • HBO