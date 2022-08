Netflix a další na víkend: Samozřejmě Rod draka. Ale taky děda Stallone coby Samaritán

Nový seriál ze světa Hry o trůny vypráví příběh dynastie mocných Targaryenů na vrcholu jejich síly. Jenže 193 let před slavnou Bitvou o Zimohrad se mocné impérium Targaryenů začne rozpadat poté, co král Viserys rozhodne, že se jeho dědičkou stane jeho dcera Rhaenyra. Pokud milujete Hru o trůny, zklamaní rozhodně nebudete.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Gomora (Gomorra) – Brutálně syrová freska o cestách, jakými neapolská camorra ovládá všední život lidí. Jediným zákonem je násilí, jedinou hodnotou moc a jedinou řečí štěkot zbraní. (70 %) • HBO

Tempo Soulu (Seoul Vibe) – Nesourodá parta jezdců a mechaniků v utajení se před olympiádou v Soulu v roce 1988 snaží rozbít zločineckou organizaci, která pere obrovské sumy peněz. • Netflix

Soused (Next Door) – Daniel je filmová hvězda zvyklá na úspěch. Jeho dokonalý život se ale změní, když potká Bruna, přehlíženého muže a oběť znovusjednocení a gentrifikace bývalého východního Berlína. Bruno totiž hledá pomstu. • HBO

Jackass navždy (Jackass Forever) – Legendární skupinka Jackass v čele s Johnny Knoxvillem a Stevem-O se po jedenácti letech vrací s novou vlnou zábavných a vesměs šílených a nebezpečných kousků, u kterých trpí nejen sami aktéři, ale i vaše bránice. (72 %) • HBO

Ďáblovi v patách: Divoký svět Johna McAfee (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee) – Dokument, který v syrových záběrech a rozhovorech odhaluje nové informace o průkopníkovi v oboru moderních technologií Johnu McAfeem, který strávil dlouhé roky na útěku. • Netflix