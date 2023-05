Netflix a další na víkend: sci-fi Nene, výborné Air: Zrození legendy nebo poslední Ant-Man. A taky seriály Jako hrob nebo Veliká

Jako hrob Sergio, který před šesti lety zavraždil svoje rodiče, od té doby neřekl ani slovo. Mladá psychiatrička se teď za každou cenu snaží vyšetřit, co se tehdy stalo. Netflix uvádí nový španělský krimi seriál s atypickým hrdinou v hlavní roli. Hodnocení IMDB: zatím bez hodnocení Originální název: El silencio

Drama seriály (2023)

8 epizod (nové od 19. 5. 2023 )

CZ titulky

Netflix

Ant-Man a Wasp: Quantumania Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem a Janet Van Dyne prozkoumávají Říši kvant, kde interagují s podivnými tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje hranice toho, co považovali za možné. První film již 5. fáze filmového světa Marvelu představuje nového arcipadoucha Kanga Dobyvatele. Hodnocení IMDB: 62% Originální název: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Komiksové filmy (2023)

CZ titulky

CZ dabing

Disney+

Air: Zrození legendy Komediální drama režiséra Bena Afflecka vypráví příběh podnikavého manažera společnosti Nike a odhaluje neuvěřitelnou spolupráci mezi tehdejším nováčkem Michaelem Jordanem a začínající basketbalovou divizí Nike, která díky značce Air Jordan způsobila revoluci ve světě sportu a současné kultuře. Jeden z nejlepších filmů roku je již po 36 dnech od premiéry v kinech online na Amazon Prime Video. Hodnocení IMDB: 78% Originální název: Air

Drama (2023)

CZ titulky

CZ dabing

Amazon Recenze filmu Air: Zrození legendy. Ben Affleck a Matt Damon činí z obchodního kontraktu svižnou a zábavnou podívanou

Veliká Kateřina přijíždí do Ruska uzavřít dohodnutý sňatek s náladovým carem Petrem. Mladá dívka, doufající v láskyplný a sluncem zalitý život, se ocitne v nebezpečném, zpustlém a zaostalém světě, který se rozhodne změnit. Jediné, co pro to musí udělat, je zabít svého manžela, přemoci církev, usměrnit armádu a získat dvůr na svoji stranu. Již třetí řada skvělé historické komedie se skvělou Elle Fanning v hlavní roli je dostupná na HBO Max. Hodnocení IMDB: 82% Originální název: The Great

Historické seriály (2020)

30 epizod (nové od 12. 5. 2023 )

CZ titulky

CZ dabing

HBO

Amazon

Nene Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Zjevné je jen to, že to, co se děje v okolí malé koňské farmy, je čím dál znepokojivější. Nene je nové mysteriózní sci-fi od Jordana Pella, tvůrce kultovního hororu Uteč. Hodnocení IMDB: 68% Originální název: Nope

Horory (2022)

CZ titulky

CZ dabing

SkyShowtime Recenze filmu Nene. Jordan Peele a jeho westernová sci-fi, v níž má významová rovina navrch nad tou žánrovou