Netflix a další na víkend: sci-fi seriál Manifest, Zákon Gangu: Mayové, nebo dokument Den po dni. A taky Dobyvatelé ztracené archy

Při zaoceánském letu dojde k nevysvětlitelnému zmizení letadla, které se znovu objeví o pět let později, kdy už se všichni dávno smířili s jeho ztrátou. Zatímco cestující v letadle strávili jen pár hodin, na světě mezitím uběhlo několik let. Oblíbený sci-fi seriál je konečně kompletně dostupný na Netflixu.

Archeolog Henry "Indiana" Jones se pouští s nacisty do souboje o získání tajemné archy úmluvy - mocného artefaktu, do kterého Mojžíš údajně schoval desatero přikázání. Služba Disney Plus od 31. května přidala do nabídky všechny dřívější příběhy slavného dobrodruha.

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Tak abyste šli s Tomem Robinsonem (I Think You Should Leave with Tim Robinson) - Ve svérázné komediální sérii neexistuje nic jako obyčejná interakce mezi dvěma lidmi. Připravte se na komediální uragán skečů s řadou slavných hostů. (80 %) • Netflix

Bez kalhot: Poslední tanec (Magic Mike's Last Dance) - Bývalý striptér Mike Lane opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal pracovat jako barman na Floridě. Mike se vydává do Londýna, kde dostane nabídku, která se nedá odmítnout. (60 %) • HBO

Nezadaná a namol (Single Drunk Female) - Trapas na veřejnosti donutí dvacátnici a alkoholičku Sam, aby se přestěhovala zpátky ke své despotické matce Carol. Uprostřed všech spouštěčů, které ji dohnaly k pití, se Sam snaží překonat své nejhorší já a přijít na to, co je pro ni nejlepší. (69 %) • Disney+

Věznice 77 (Prison 77) - Oceňovaný režisér Alberto Rodríguez se vrací, aby zachytil španělský vězeňský systém těsně po pádu diktatury v roce 1977. Šlo o bouřlivý historický okamžik, kdy se na osudy politických vězňů jaksi zapomnělo. (69 %) • HBO

Příběh z Montany (Montana Story) - Cal se vrací na rodinný ranč za svým nemocným otcem. Patriarcha ale rodinu zadlužil a Cal si se situací nedokáže poradit. Když se domů vrátí i jeho sestra, rozhoří se konflikt, v němž musí každý vyjevit svou pravou povahu. (65 %) • HBO